Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых: как получить деньги
Финансовую помощь выплатят новоприбывшим украинцам, которые раньше не получали никаких выплат за границей.
Стало известно, что в Польше для украинских беженцев заработает очередная программа финансовой поддержки – от The Lutheran World Federation — религиозного сообщества лютеранских церквей. Об этом сообщает издание ukrainianinpoland.pl.
Отмечается, что финансовую помощь в размере 700 злотых (5,1 тыс.грн) выплатят новоприбывшим украинцам, которые раньше не получали никаких выплат за границей.
Чтобы зарегистрироваться на участие в программе финансовой помощи The Lutheran World Federation, нужно выбрать населенный пункт, куда удобно ехать:
- Гданьск +48 794 324 029;
- Бельско-Бяла +48 731 776 735;
- Згеж +48 691 356 977;
- Битом +48 884 720 619.
Затем отправьте смс на телефонный номер одного из центров. В тексте сообщения нужно указать:
- имя и фамилию латиницей;
- польский номер телефона одного из членов семьи (лучше заявителя);
- количество членов семьи, которые находятся в Польше и нуждаются в помощи;
- место жительства в Польше (название города);
- есть ли в семье люди с инвалидностью.
После проверки данных участники получат SMS-сообщение от LWF. В сообщении будет указан адрес, дата и время, когда семья заявителя должна приехать для оформления помощи.
Приехать должны все члены семьи, включая детей. С собой нужно взять:
- паспорт;
- Pesel;
- свидетельство об инвалидности.
Напомним, ранее стало известно, что в октябре 2022 года в Грузии будет изменена программа денежных выплат украинским беженцам. Как сообщает издание UniteTogether, нашим соотечественникам до марта 2023 года будут выплачивать по 235 лари ежемесячно.
Также сообщалось, что Šiaulių bankas с 10 октября 2022 года предоставит украинцам в Литве услугу по обмену наличной гривны на евро. Воспользоваться услугой смогут граждане Украины с официальным статусом беженца.