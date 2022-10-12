Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых: как получить деньги

Финансовую помощь выплатят новоприбывшим украинцам, которые раньше не получали никаких выплат за границей.

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Стало известно, что в Польше для украинских беженцев заработает очередная программа финансовой поддержки – от The Lutheran World Federation — религиозного сообщества лютеранских церквей. Об этом сообщает издание ukrainianinpoland.pl.

Отмечается, что финансовую помощь в размере 700 злотых (5,1 тыс.грн) выплатят новоприбывшим украинцам, которые раньше не получали никаких выплат за границей.

Чтобы зарегистрироваться на участие в программе финансовой помощи The Lutheran World Federation, нужно выбрать населенный пункт, куда удобно ехать:

Гданьск +48 794 324 029;

Бельско-Бяла +48 731 776 735;

Згеж +48 691 356 977;

Битом +48 884 720 619.

Затем отправьте смс на телефонный номер одного из центров. В тексте сообщения нужно указать:

имя и фамилию латиницей;

польский номер телефона одного из членов семьи (лучше заявителя);

количество членов семьи, которые находятся в Польше и нуждаются в помощи;

место жительства в Польше (название города);

есть ли в семье люди с инвалидностью.

После проверки данных участники получат SMS-сообщение от LWF. В сообщении будет указан адрес, дата и время, когда семья заявителя должна приехать для оформления помощи.

Приехать должны все члены семьи, включая детей. С собой нужно взять:

паспорт;

Pesel;

свидетельство об инвалидности.

Напомним, ранее стало известно, что в октябре 2022 года в Грузии будет изменена программа денежных выплат украинским беженцам. Как сообщает издание UniteTogether, нашим соотечественникам до марта 2023 года будут выплачивать по 235 лари ежемесячно.

Также сообщалось, что Šiaulių bankas с 10 октября 2022 года предоставит украинцам в Литве услугу по обмену наличной гривны на евро. Воспользоваться услугой смогут граждане Украины с официальным статусом беженца.