Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих: як отримати гроші
Фінансову допомогу виплатять новоприбулим українцям, які раніше не отримували жодних виплат за кордоном.
Стало відомо, що в Польщі для українських біженців почне працювати чергова програма фінансової підтримки — від The Lutheran World Federation — релігійної спільноти лютеранських церков. Про це повідомляє видання ukrainianinpoland.pl.
Зазначається, що фінансову допомогу в розмірі 700 злотих (5,1 тис. грн) виплатять новоприбулим українцям, які раніше не отримували жодних виплат за кордоном.
Щоб зареєструватися на участь у програмі фінансової допомоги The Lutheran World Federation, потрібно вибрати населений пункт, куди зручно їхати:
- Гданськ +48 794 324 029;
- Більсько-Бяла +48 731 776 735;
- Згеж +48 691 356 977;
- Бітом +48884720619.
Потім надішліть смс на телефонний номер одного з центрів. У тексті повідомлення потрібно вказати:
- ім'я та прізвище латиницею;
- польський номер телефону одного з членів сім'ї (краще заявника);
- кількість членів сім'ї, які перебувають у Польщі та потребують допомоги;
- місце проживання в Польщі (назва міста);
- чи є в сім'ї люди з інвалідністю.
Після перевірки даних учасники отримають SMS-повідомлення від LWF. У повідомленні буде зазначено адресу, дату й час, коли сім'я заявника має приїхати для оформлення допомоги.
Приїхати мають усі члени сім'ї, включаючи дітей. Із собою треба взяти:
- паспорт;
- Pesel;
- свідоцтво про інвалідність.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в жовтні 2022 року в Грузії змінили програму грошових виплат українським біженцям. Як повідомляє видання UniteTogether, нашим співвітчизникам до березня 2023 року виплачуватимуть по 235 ларі щомісяця.
Також повідомлялося, що Šiaulių bankas з 10 жовтня 2022 надасть українцям у Литві послугу з обміну готівкової гривні на євро. Скористатися послугою зможуть громадяни України з офіційним статусом біженця.