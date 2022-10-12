Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих: як отримати гроші

Фінансову допомогу виплатять новоприбулим українцям, які раніше не отримували жодних виплат за кордоном.

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Стало відомо, що в Польщі для українських біженців почне працювати чергова програма фінансової підтримки — від The Lutheran World Federation — релігійної спільноти лютеранських церков. Про це повідомляє видання ukrainianinpoland.pl.

Зазначається, що фінансову допомогу в розмірі 700 злотих (5,1 тис. грн) виплатять новоприбулим українцям, які раніше не отримували жодних виплат за кордоном.

Щоб зареєструватися на участь у програмі фінансової допомоги The Lutheran World Federation, потрібно вибрати населений пункт, куди зручно їхати:

Гданськ +48 794 324 029;

Більсько-Бяла +48 731 776 735;

Згеж +48 691 356 977;

Бітом +48884720619.

Потім надішліть смс на телефонний номер одного з центрів. У тексті повідомлення потрібно вказати:

ім'я та прізвище латиницею;

польський номер телефону одного з членів сім'ї (краще заявника);

кількість членів сім'ї, які перебувають у Польщі та потребують допомоги;

місце проживання в Польщі (назва міста);

чи є в сім'ї люди з інвалідністю.

Після перевірки даних учасники отримають SMS-повідомлення від LWF. У повідомленні буде зазначено адресу, дату й час, коли сім'я заявника має приїхати для оформлення допомоги.

Приїхати мають усі члени сім'ї, включаючи дітей. Із собою треба взяти:

паспорт;

Pesel;

свідоцтво про інвалідність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в жовтні 2022 року в Грузії змінили програму грошових виплат українським біженцям. Як повідомляє видання UniteTogether, нашим співвітчизникам до березня 2023 року виплачуватимуть по 235 ларі щомісяця.

Також повідомлялося, що Šiaulių bankas з 10 жовтня 2022 надасть українцям у Литві послугу з обміну готівкової гривні на євро. Скористатися послугою зможуть громадяни України з офіційним статусом біженця.