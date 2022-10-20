Тысяча процентов годовых. Где и кто еще выдает украинцам быстрые кредиты "под 0%"

Сегодня все реже встречается назойливая реклама быстрых кредитов без справок, а объем предоставленных небанковскими учреждениями микрозаймов уверенно сокращается. Фокус выяснил, что происходит с микрокредитами в Украине, и какие компании еще выдают такие займы.

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Во время войны в Украине заметно снизилась активность микрофинансовых организаций (МФО). Согласно недавнему исследованию Опендатабот в течение второго квартала 2022 года сумма ссуд, предоставленных МФО, упала до 1,3 млрд грн, что более чем в 12 раз меньше, чем за тот же период прошлого года (16,2 млрд грн).

Не секрет, что во время кризисов граждане теряют значительную часть доходов, и поэтому услуги ломбардов и микрокредитных организаций становятся более востребованными. Но в Украине во время полномасштабного вторжения РФ сложилась иная ситуация. С одной стороны, как доказывает исследование кадрового портала grc.ua, с внезапной бедностью в Украине во время войны иногда сталкивается даже средний класс, а каждому третьему украинцу денег до зарплаты не хватает ежемесячно. Но финансовые затруднения граждан не привели к буму микрокредитования и расцвету ломбардов в Украине.

Не до долгов. Почему уменьшились спрос и предложение на рынке микрокредитов

До войны микрокредитование в Украине переживало настоящий бум. Алла Савьюк, президент Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний (ВАФК), связывает взлет рынка в 2021 году с активным развитием финтеха и удачной трансформацией после коронакризиса. По словам собеседницы Фокуса, до войны в начале 2022 года рынок продолжал расти. Но после 24 февраля ситуация поменялась.

"Активные боевые действия повлекли миграцию наших граждан как внутри страны, так и за ее пределы. Кроме того, из-за падения экономики многие украинцы частично или полностью потеряли доход, что снизило уровень платежеспособности и возможность получения новых займов. То есть, риски невозврата займов существенно выросли, и микрофинансовые компании, несмотря на постепенное возобновление кредитования, повысили свои требования к заемщикам", — в ответ на запрос Фокуса объяснили тенденцию в НБУ.

[ + – ] Во время войны рекламы кредитов МФО стало заметно меньше. Фото: finclub.net

Алла Савьюк уверена, что падение объема выданных микрокредитов вызвано исключительно войной, так как с 24 февраля финкомпании приостановили выдачу новых займов и работу по взысканию проблемной задолженности. К тому же, во втором квартале 2022 года, о котором идет речь в вышеупомянутом исследовании, операторы рынка преимущественно анализировали ситуацию, пытались корректировать свои скоринговые модели, пересматривали управление рисками, но активно услуги клиентам не оказывали.

Особенно пострадали МФО, работавшие на временно оккупированной территории. Некоторые из них стали жертвами мародеров. К примеру, СМИ со ссылкой на сообщение главы полиции Киевской области Андрея Небитова рассказывали, как пара злоумышленников во время боевых действий похитила из ломбардов в Буче ценности на сумму 800 тыс. грн.

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"Оккупированная территория и ее жители выпали из возможного пула для предоставления финансовых услуг. А финансовые компании и ломбарды, оказывающие услуги офлайн, потеряли свои обособленные подразделения и их имущество, – комментирует ситуацию Алла Савьюк. — В таких условиях кредитовать в привычном режиме было невозможно, и компании максимально оптимизировали расходы, чтобы сохранить рабочие места и хоть какую-то ликвидность для возобновления деятельности в будущем".

С другой стороны, адвокат, партнер Pavlenko Legal Group Григорий Павленко объясняет существенное уменьшение объема микрокредитования факторами, которые проявились еще в 2021 году, когда был изменен закон "О потребительском кредитовании". Тогда в законе установили ограничения по штрафным санкциям к должнику и запретили изменять ставки после возникновения долга. По мнению собеседника Фокуса, из-за таких ограничений микрокредитование еще тогда частично потеряло привлекательность для финансовых учреждений, а позже добавился фактор войны.

В НБУ отмечают, что потребители в последнее время стали осознаннее принимать финансовые решения. Если раньше кредитные договоры подписывали, даже не прочитав, и тем самым соглашались на ставки в тысячи и более процентов годовых, то сейчас граждане стали более внимательными и ответственными.

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"Раньше мы постоянно сталкивались с проблемой непонимания клиентами финучреждений своих обязательств, особенно при оформлении займов онлайн. Но восприятие кредитов, как безвозвратной финансовой помощи понемногу меняется. Не последнюю роль здесь сыграли имеющийся опыт использования услуг микрокредитования и продолжительные усилия Нацбанка по повышению уровня финансовой грамотности и защите прав потребителей финуслуг", — комментируют в НБУ.

Где деньги. Кто во время войны еще продолжает выдавать микрозаймы украинцам

По наблюдениям Нацбанка, состав лидеров сферы микрокредитования во время войны преимущественно не изменился. Однако рынок укрупняется. У регулятора отмечают, что доля рынка 20 крупнейших финансовых компаний увеличилась с 82% (по состоянию на 4 квартал 2021 года) до 91% за 2 квартал 2022 года, а доля ТОП-20 ломбардов – с 82% до 86% соответственно.

Алла Савьюк также подтверждает тенденцию к большей концентрации рынка, поскольку именно крупные компании сохранили возможность предоставлять услуги, раньше возобновили кредитование и предложили потребителю новые кредитные продукты.

Постепенно многие финансовые компании "выходят из анабиоза", начиная активнее привлекать клиентов. Например, некоторые сотрудники Фокуса в последние пару месяцев получают смс-рассылку с предложением оформить 20 тысяч под 0,01% на 30 дней.

Уже понятно, что расстановка сил на рынке микрозаймов, в целом, соответствует довоенной. А накануне войны аналитики YouControl составили следующий рэнкинг топовых финкомпаний*:

Міолан — 2985,8**

Манівео швидка фінансова допомога — 2417,9

Укр кредит фінанс (бренд CreditKasa) — 2227,3

Споживчий центр (бренд "Швидко Гроші") — 2222,8

1 безпечне агентство необхідних кредитів (бренд MyCredit) — 1907,8

Авентус Україна (бренд CreditPlus) — 1831,2

ФК "Є гроші ком" — 1410,1

Смартівей Укрейн — 880,2

СС Лоун — 781,4

Лайм Кепітал (бренд "Ваша готівочка") — 753,8

Інстафінанс (бренд Dinero) — 633,4

ФК Фін2го — 610,5

* Из списка Фокус исключил компании, для которых предоставление микрокредитов не является основным видом деятельности.

** Официальные доходы на 01.10.2021 года, млн грн

Количество игроков на рынке во время войны продолжает сокращаться. "Как и до войны, рынок покидают участники, которые не оказывают никаких услуг и не коммуницируют с регулятором — так называемые "спящие" компании, которые де-юре имеют лицензии, но де-факто не работают", — объясняют тенденцию в НБУ. У регулятора уточняют, что аннулированию лицензий и исключению компаний из реестров всегда предшествует временная остановка лицензий с предоставлением возможности устранить нарушения в установленные сроки и возобновить деятельность.

В частности, в августе 2022 года за несоблюдение требований законодательства НБУ аннулировал лицензии 22 финансовым компаниям и 13 ломбардам. Осенью на сайте регулятора продолжают появляться аналогичные сообщения.

"Сложнее ситуация у небольших игроков рынка, которые не могут быстро адаптироваться к реалиям войны и найти дополнительный денежный ресурс для выдачи новых кредитов. Кроме того, Нацбанк ввел дополнительные регуляции для исполнения требований для которых также нужны ресурсы", — комментирует ситуацию Алла Савьюк. Собеседница Фокуса добавляет, что в конце года станет более понятно, кто из участников покинет рынок, а кто сможет восстановиться и приспособиться к новым правилам игры.

"Деятельность НБУ по монополизации рынка МФО привела к тому, что рынок микрокредитования и кредитования под залог ушел в тень. Этому поспособствовали и выводы Верховного суда Украины относительно разрешения частного кредитование без лицензий и даже без регистрации предпринимательской деятельности", — считает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры". Собеседник Фокуса сообщает, что во время войны в Украине появились частные кредиторы, которые предоставляют кредиты, в том числе, в инвалюте, как физические лица, не получая при этом никаких лицензий.

[ + – ] Частные кредиторы, зачастую, предоставляют кредиты без необходимых лицензий. Объявления о выдаче таких займов можно увидеть буквально на столбах

Дорого и мало. Какими стали условия микрозаймов во время войны

Как отмечают в НБУ, микрокредиты как были до войны, так и остались дорогими, что выступает главным риском этих финансовых продуктов. Допустим, если в одной из крупных МФО одолжить до зарплаты 3 тыс. грн на неделю, возвращать придется 3411 грн. То есть, номинальная ставка (без комиссий и дополнительных платежей) составляет 1,96% в день или 714% годовых. При этом, комиссии за выдачу и обслуживание кредита могут увеличить уровень ставки в разы. И это — далеко не предельная цена быстрого кредита на рынке.

[ + – ] Микрокредит нужно постараться вернуть за несколько дней. Иначе сума долга может вырасти в разы Фото: opendatabot

Сколько на самом деле стоят микрокредиты



Продукт Сумма, грн Срок, дней Реальная годовая процентная ставка* Стоимость кредита за весь строк, грн** Міолан Микрокредит 500 - 6500 91 - 120 5262 - 26684% 1851,5 - 31850 Манівео Смарт 500 - 20000 1 - 30 38060 - 196868% 510,5 - 32600 CreditKasa Кредитная линия на сайтах 400 - 6500 до 300 279354% 420 - 65000 Швидко Гроші “Гроші до зарплати” 600 - 6700 3 - 14 102260 - 53956518% 615 - 12328

* С учетом процентов, комиссий и всех дополнительных платежей

** Сумма, которую нужно вернуть с учетом процентов и всех дополнительных платежей от минимальной до максимальной

Источник: информация о существенных характеристиках услуги по предоставлению микрокредита, обнародования которой требует НБУ, кредитные калькуляторы

"В условиях войны и значительной неопределенности, когда финансовое состояние достаточно хрупкое и нестабильное, высокая стоимость микрокредитов становится главной причиной для принятия осознанного решения пользоваться такой услугой или нет", — предупреждают потребителей в Нацбанке.

Однако МФО по-прежнему выступают кредитором последней надежды и у клиентов, которые не соответствуют критериям банков, не остается другого выбора. То есть, если нет официального трудоустройства и подтвержденного стабильного дохода, а в прошлом имели место просрочки платежей по кредитам и кредитная история испорчена — дорога только в МФО.

По наблюдениям Григория Павленко, сейчас при выдаче микрокредитов предпочтение отдается клиентам, которые могут вернуть средства быстро – через 1-2 недели, поскольку более длинные займы воспринимаются финучреждениями, как рисковые. То же касается и максимальной суммы, которая в ведущих компаниях существенно уменьшилась.

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