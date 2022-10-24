Санкции мешают России ввести в оборот новые купюры: банкоматы не подлежат перепрошивке

Всего в России работает около 200 тыс. банкоматов, и примерно 60% из них произведены западными компаниями NСR и Diebold Nixdorf, которые прекратили работу на российском рынке.

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В России из-за массового ухода западных производителей на фоне санкций не могут ввести в оборот новые 100-рублевые купюры, так как 80% банкоматов и платежных терминалов по всей стране не могут их принимать. Технику нужно перепрограммировать, что практически невозможно — из РФ ушли специализирующиеся на этом международные компании, сообщают российские СМИ.

Так, по словам ведущего экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Алексея Федорова, всего в России работает около 200 тыс. банкоматов, и примерно 60% из них произведены компаниями NСR и Diebold Nixdorf, которые ушли с российского рынка после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Теперь россиянам обещают, что новые купюры запустят в оборот не раньше 2024 года. К тому времени проблема будет решена за счет поставок нового оборудования из "дружественных стран". Еще в РФ собираются наладить собственное производство банкоматов и платежных терминалов. Для всего этого, по оценкам, понадобится всего два года.

Ввести в оборот новые 100-рублевые купюры в России хотели уже в 2022 году. А в 2023-м должны были появиться новые банкноты в 1 тысячу рублей. Но и с ними будут проблемы, поскольку банкоматы тоже не могут их принимать.

Следует отметить, что экономика России с начала вторжения в Украину уже существенно страдает от санкций. Как сообщает издание Bloomberg, стране грозит серьезные экономический спад из-за разрыв торговых связей и утраты доступа к международному производству.

Также Фокус рассказывал, что траты на войну в Украине спровоцируют гигантский дефицит государственного бюджета России в ближайшие годы. Как пишет The Insider, постоянная поддержка военной машины приведет к почти полному исчерпанию финансовых резервов, которые РФ накапливала в предыдущие годы.