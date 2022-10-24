Санкції заважають Росії ввести в обіг нові купюри: банкомати не підлягають перепрошивці

Загалом у Росії працює майже 200 тис. банкоматів, і приблизно 60% їх вироблено західними компаніями NСR і Diebold Nixdorf, які припинили роботу на російському ринку.

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У Росії через масовий відхід західних виробників на тлі санкцій не можуть ввести в обіг нові 100-рублеві купюри, оскільки 80% банкоматів і платіжних терміналів по всій країні не можуть їх приймати. Техніку потрібно перепрограмувати, що практично неможливо — з РФ пішли міжнародні компанії, що спеціалізуються на цьому, повідомляють російські ЗМІ.

Так, за словами провідного економіста інформаційно-аналітичного центру TeleTrade Олексія Федорова, всього в Росії працює майже 200 тис. банкоматів, і приблизно 60% їх вироблено компаніями NСR і Diebold Nixdorf, які пішли з російського ринку після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Тепер росіянам обіцяють, що нові купюри запустять в обіг не раніше 2024 року. На той час проблема буде вирішена за рахунок постачання нового обладнання з "дружніх країн". Ще в РФ збираються налагодити власне виробництво банкоматів і платіжних терміналів. Для всього цього, за оцінками, знадобиться лише два роки.

Ввести в обіг нові 100-рублеві купюри в Росії хотіли вже в 2022 році. А в 2023-му мали з'явитися нові банкноти 1 тисяча рублів. Але й з ними будуть проблеми, оскільки банкомати теж не можуть приймати їх.

Варто зазначити, що економіка Росії з початку вторгнення в Україну вже суттєво страждає від санкцій. Як повідомляє видання Bloomberg, країні загрожує серйозний економічний спад через розрив торговельних зв'язків і втрату доступу до міжнародного виробництва.

Також Фокус розповідав, що витрати на війну в Україні спровокують гігантський дефіцит державного бюджету Росії найближчими роками. Як пише The Insider, постійна підтримка військової машини призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які РФ накопичувала в попередні роки.