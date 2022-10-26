Тревожная жажда знаний. Зачем в вузы и колледжи активно поступают мужчины призывного возраста

Вступительная кампания в вузы в Украине проходит под вой сирен воздушной тревоги. Как дорожает образование и как изменился спрос на разные специальности в связи с военным положением и мобилизацией?

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Образование в Украине всегда стоило меньше, чем в европейских странах, например, в Латвии, Литве или Польше. В польском университете за год обучения нужно заплатить 5-6 тыс. евро. В Киево-Могилянской академии нынешний учебный год обойдется контрактникам в сумму порядка 600-1200 евро. Но постепенно цены на образование в Украине растут.

Одним из главных драйверов роста цен в сентябре стало образование. Если в целом, по данным Госстата, инфляция в Украине в сентябре 2022 года по сравнению с августом составила 1,9%, то высшее образование за этот период подорожало на 7,2%.

Михаил Колесник, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine, в комментарии Фокусу подорожание образовательных услуг объяснил тенденцией роста популярности образования в кризисные времена, когда люди стремятся лучше подготовиться к конкуренции на рынке труда. При этом, повышение спроса приводит к росту цен. Вторым фактором удорожания образования в Украине, по мнению собеседника Фокуса, стало постепенное приближение цен к мировому уровню. Ведь пока образование в Украине стоит в разы дешевле, чем на Западе. Но не только это — причина растущих цен в вузах и колледжах страны.

Мужчины делают спрос. Как вырос интерес к студенческому билету в 2022 году

Источники Фокуса подтвердили, что в результате вступительной кампании 2022 года магистратуры вузов переполнены, а кое-где вместо одной группы студентов набирают две или три. Среди поступивших преобладают мужчины 25-40 лет. Очевидно, что кроме мотива улучшения своих профессиональных компетенций, они также руководствовались стремлением получить отсрочку от мобилизации, которую предоставляют студентам.

Уточним, магистратура это второй уровень высшего образования, получить который могут те, кто уже имеет диплом бакалавра. Чтобы поступить в магистратуру, абитуриенты проходят профессиональное испытание и зачисляются в вузы в соответствии с его результатами на конкурсной основе.

Чтобы убедиться в справедливости этих утверждений, Фокус изучил статистику поступления в магистратуру в некоторых вузах в открытой базе ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти). Например, на популярную среди парней специальность "Инженерия программного обеспечения" по сравнению с прошлым годом во всех исследуемых вузах в 2022 году заметно увеличилось количество зачисленных студентов:

Национальный университет "Киево-Могилянская Академия"

2021: 67 (подано заявлений) / 27 (зачислено) / 44000 грн (цена обучения за год)

2022: 108 / 43 / 45000 грн (+2,3%)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

2021: 58 / 6 / 45000 грн

2022: 240 / 29 / 45000 грн

Национальный университет "Львовская политехника"

2021: 52 / 30 / 40000 грн

2022: 157 / 43 / 50000 грн (+25%)

Винницкий национальный технический университет

2021: 38 / 38 / 27860 грн

2022: 125 / 52 / 30700 грн (+10,2%)

Западноукраинский национальный университет (Тернополь)

2021: 23 / 23 / 26640 грн

2022: 95 / 40 / 36612 грн (+37,4%)

[ + – ] Львовская политехника в 2022 году стала самым популярным вузом среди абитуриентов Фото: lp.edu.ua

В магистратуре вузов негосударственной формы собственности, где на обучение принимают только на контракт, динамика еще более яркая:

Открытый международный университет развития человека "Украина" (Киев)

2021: 6 / 6 / 30000 грн

2022: 66 / 55 / 32000 грн (+6,7%)

Классический частный университет (Тернополь)

2021: 6 / 6 / 15616

2022: 50 / 45 / 19800 (+26,8%)

Межрегиональная Академия управления персоналом (Киев)

2021: 12 / 11 / 25300

2022: 149 / 45 / 25300

Магистратура по традиционно популярной специальности "Право" в 2022 году также пользуется большим спросом.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

2021: 851 / 199 / 61100 грн

2022: 787 / 239 / 61100 грн

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

2021: 149 / 37 / 35700 грн

2022: 273 / 100 / 39300 грн (+10%)

Количество желающих учиться в магистратуре по специальности "Агрономия" увеличилось в несколько раз.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

2021: 31 / 31 / 27890 грн

2022: 225 / 107 / 27890 грн

Львовский национальный университет природопользования

2021: 17 / 16 / 14500 грн

2022: 187 / 118 / 18000 грн (+24%)

Цена знаний. Как подорожало высшее образование в Украине

Итак, согласно данным Госстата, высшее образование в сентябре 2022 года подорожало на 7,2%. Однако анализ Фокуса показал, что обучение в магистратуре на наиболее востребованных специальностях в отдельных вузах выросло в цене более чем на 10-20%.

Интересная закономерность: в вузах на Западе Украины, информацию о которых изучал Фокус, стоимость образования в магистратуре продемонстрировала наиболее интенсивную динамику. Например, магистратура по специальности "Инженерия программного обеспечения" в Западноукраинском национальном университете (Тернополь) выросла в цене на 37,4%. Подобный рост цен, по всей видимости, связан с повышенным спросом, который образуют переселенцы из охваченных войной регионов Украины.

При этом, в исследованных Фокусом столичных университетах стоимость обучения по сравнению с прошлым годом не изменилась или повысилась всего на пару процентов. Таким образом, наблюдаем постепенное нивелирование разницы в цене образования в Киеве и в крупных областных центрах, расположенных вдали от линии фронта.

Стоимость образования, конечно, отчасти зависит от популярности специальности. Традиционно самое дорогое обучение — по направлениям программирования, права, журналистики и т.д. Например, в КНУ им Шевченко магистратура по специальности "Право" стоит 61100 грн, бакалавриат по журналистике — 49200 грн, а, скажем, по археологии – 31800 грн.

В КПИ им. Сикорского похожая ситуация. Если обучение по специальности "Инженерия программного обеспечения" стоит 45000 грн, то "Электроника" — 16600 грн.

[ + – ] В КПИ дороже всего учиться на программиста Фото: Мария Бабенко

Образовательный бум. В ПТУ тоже высокий спрос

"В целом за нынешнюю вступительную кампанию имеем уже почти полмиллиона зачисленных поступающих в учреждения профессионального высшего и высшего образования для получения [диплома] профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, бакалавра и магистра", — отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В частности, для получения степени бакалавра в 2022 году в вузы зачислили:

на бюджет: 63663 человека (+6,9% по сравнению с 2021 годом)

на контракт: 77791 человек (+8,8%)

[ + – ] На бюджет в 2022 году для получения степени бакалавра поступило более 66 тыс. студентов

То есть, несмотря на значительное количество выпускников украинских школ, выехавших из страны и поступивших в зарубежные вузы, в Украине вырос спрос на получение образовательного уровня бакалавра. Вероятно, здесь также имеет место влияние фактора отсрочки от мобилизации на период обучения.

По количеству поданных заявлений в состав лидеров традиционно вошли следующие специальности:

право: 44192 заявления

компьютерные науки: 41508

филология: 36596

менеджмент: 35053

психология: 34066

Однако в рейтинге заведений по количеству поданных заявлений абитуриентов на базе среднего образования произошли некоторые изменения:

Национальный университет "Львовская политехника": 1 / 5 (место в 2021 году)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского": 2 / 3

Львовский национальный университет имени Ивана Франко: 3 / 2

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 4 / 1

Национальный авиационный университет 5 / 4

[ + – ] Уже не самый популярный. По количеству поданных заявок КНУ им. Шевченку в 2022 году уступил пальму первенства Львовской политехнике Фото: sud.ua

Официальная статистика по магистратуре и профессиональном высшем образовании пока не обнародована, так как вступительная кампания еще не завершена. Однако и в колледжи (бывшие техникумы и ПТУ) в 2022 году часто поступают те, кто желает получить отсрочку от мобилизации. Причем, среди студентов сегодня много тех, кто уже с полученным ранее высшим образованием в 2022 году поступил в техникум или училище.

"У меня есть высшее образование. Но при поступлении в техникум диплом не нужен — только свидетельство об окончании 11 классов, ИНН, копия паспорта и выписка с места регистрации. В общем, документы собрал за два дня, экзаменов сдавать не нужно. Получу через год диплом младшего бакалавра по строительству", — рассказал Фокусу 30-летний Артем. По его словам, в его училище половина группы — это мужчины в возрасте от 28 до 40 лет. "Причем, у многих есть высшее образование", — отметил собеседник Фокуса.