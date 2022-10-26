Тривожна жага до знань. Навіщо у ЗВО та коледжі активно вступають чоловіки призовного віку

Вступна кампанія у ЗВУ в Україні проходить під виття сирен повітряної тривоги. Як дорожчає освіта та як змінився попит на різні спеціальності у зв'язку з воєнним станом і мобілізацією?

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Освіта в Україні завжди коштувала менше, ніж у європейських країнах, наприклад, у Латвії, Литві чи Польщі. У польському університеті за рік навчання потрібно сплатити 5-6 тис. євро. У Києво-Могилянській академії цьогорічний навчальний рік коштуватиме контрактникам суму близько 600-1200 євро. Але поступово ціни на освіту в Україні зростають.

Одним із головних драйверів зростання цін у вересні стала освіта. Якщо загалом, за даними Держстату, інфляція в Україні у вересні 2022 року порівняно із серпнем становила 1,9%, то вища освіта за цей період подорожчала на 7,2%.

Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, у коментарі Фокусу подорожчання освітніх послуг пояснив тенденцією зростання популярності освіти за кризових часів, коли люди прагнуть краще підготуватися до конкуренції на ринку праці. Водночас підвищення попиту призводить до зростання цін. Другим чинником подорожчання освіти в Україні, на думку співрозмовника Фокусу, стало поступове наближення цін до світового рівня, адже поки що освіта в Україні коштує в рази дешевше, ніж на Заході. Але не тільки це є причиною росту цін у вишах і коледжах країни.

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Джерела Фокусу підтвердили, що в результаті вступної кампанії 2022 року магістратури вишів переповнені, а де-не-де замість однієї групи студентів набирають дві чи три. Серед тих, хто вступив, переважають чоловіки 25-40 років. Очевидно, щ,о крім мотиву покращення своїх професійних компетенцій, вони також керувалися прагненням отримати відстрочку від мобілізації, яку надають студентам.

Уточнимо, магістратура — це другий рівень вищої освіти, здобути який можуть ті, хто вже має диплом бакалавра. Аби вступити в магістратуру, абітурієнти проходять професійне випробування та зараховуються у виші відповідно до його результатів на конкурсній основі.

Щоб переконатися в справедливості цих тверджень, Фокус вивчив статистику вступу в магістратуру в деяких вишах у відкритій базі ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти). Наприклад, на популярну серед хлопців спеціальність "Інженерія програмного забезпечення" порівняно з минулим роком у всіх досліджуваних вишах у 2022 році помітно збільшилась кількість зарахованих студентів:

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

2021: 67 (подано заяв)/27 (зараховано)/44 000 грн (ціна навчання за рік)

2022: 108/43/45 000 грн (+2,3%)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

2021: 58/6/45 000 грн

2022: 240/29/45 000 грн

Національний університет "Львівська політехніка"

2021: 52/30/40 000 грн

2022: 157/43/50 000 грн (+25%)

Вінницький національний технічний університет

2021: 38/38/27 860 грн

2022: 125/52/30 700 грн (+10,2%)

Західноукраїнський національний університет (Тернопіль)

2021: 23/23/26 640 грн

2022: 95/40/36 612 грн (+37,4%)

[ + – ] Львівська політехніка у 2022 році стала найпопулярнішим вишом серед абітурієнтів Фото: lp.edu.ua

У магістратурі вишів недержавної форми власності, де на навчання приймають лише на контракт, динаміка ще яскравіша:

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Київ)

2021: 6/6/30 000 грн

2022: 66/55/32 000 грн (+6,7%)

Класичний приватний університет (Тернопіль)

2021: 6/6/15 616

2022: 50/45/19 800 (+26,8%)

Міжрегіональна Академія управління персоналом (Київ)

2021: 12/11/25 300

2022: 149/45/25 300

Магістратура з традиційно популярної спеціальності "Право" у 2022 році також має великий попит.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2021: 851/199/61 100 грн

2022: 787/239/61 100 грн

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2021: 149/37/35 700 грн

2022: 273/100/39 300 грн (+10%)

Кількість охочих навчатися на магістратурі за спеціальністю "Агрономія" збільшилася в кілька разів.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

2021: 31/31/27 890 грн

2022: 225/107/27 890 грн

Львівський національний університет природокористування

2021: 17/16/14 500 грн

2022: 187/118/18 000 грн (+24%)

Ціна знань. Як подорожчала вища освіта в Україні

Отже, згідно з даними Держстату, вища освіта у вересні 2022 року подорожчала на 7,2%. Проте аналіз Фокусу показав, що навчання в магістратурі на найзатребуваніших спеціальностях в окремих вишах зросло в ціні більш ніж на 10-20%.

Цікава закономірність: у вишах на Заході України, інформацію про які вивчав Фокус, вартість освіти в магістратурі продемонструвала найінтенсивнішу динаміку. Наприклад, магістратура зі спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" в Західноукраїнському національному університеті (Тернопіль) зросла в ціні на 37,4%. Подібне зростання цін, мабуть, пов'язане з підвищеним попитом, який утворюють переселенці з охоплених війною регіонів України.

Водночас у досліджених Фокусом столичних університетах вартість навчання порівняно з минулим роком не змінилася або підвищилася лише на кілька відсотків. Отже, спостерігаємо поступове нівелювання різниці в ціні освіти в Києві й у великих обласних центрах, розташованих далеко від лінії фронту.

Вартість освіти, звичайно, частково залежить від популярності фаху. Традиційно найдорожче навчання за напрямками програмування, права, журналістики тощо. Наприклад, у КНУ ім. Шевченка магістратура за спеціальністю "Право" коштує 61 100 грн, бакалаврат із журналістики — 49 200 грн, а, скажімо, з археології — 31 800 грн.

У КПІ ім. Сікорського схожа ситуація. Якщо навчання за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" коштує 45 000 грн, то "Електроніка" — 16 600 грн.

[ + – ] У КПІ найдорожче вчитися на програміста Фото: Марiя Бабенко

Освітній бум. У ПТУ також високий попит

"Загалом за нинішню вступну кампанію маємо вже майже пів мільйона зарахованих вступників у заклади професійної вищої та вищої освіти для здобуття [диплома] професійного молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра", — зазначив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Зокрема, для здобуття ступеня бакалавра у 2022 році у ЗВО зарахували:

на бюджет: 63 663 особи (+6,9% порівняно з 2021 роком)

на контракт: 77 791 осіб (+8,8%)

[ + – ] На бюджет у 2022 році для отримання ступеня бакалавра вступили понад 66 тис. студентів

Тобто, незважаючи на значну кількість випускників українських шкіл, які виїхали з країни та вступили в закордонні виші, в Україні зріс попит на здобуття освітнього рівня бакалавра. Ймовірно, тут також є вплив фактора відстрочки від мобілізації на період навчання.

За кількістю поданих заяв до складу лідерів традиційно увійшли такі спеціальності:

право: 44 192 заяви

комп'ютерні науки: 41 508

філологія: 36 596

менеджмент: 35 053

психологія: 34 066

Однак у рейтингу закладів за кількістю поданих заяв абітурієнтів на базі середньої освіти відбулися деякі зміни:

Національний університет "Львівська політехніка" — 1/5 (місце у 2021 році)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 2/3

Львівський національний університет імені Івана Франка — 3/2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 4/1

Національний авіаційний університет — 5/4

[ + – ] Уже не найпопулярніший. За кількістю поданих заявок КНУ ім. Шевченка у 2022 році поступився пальмою першості Львівській політехніці Фото: sud.ua

Офіційна статистика з магістратури та професійної вищої освіти поки що не оприлюднена, оскільки вступна кампанія ще не завершена. Однак і в коледжі (колишні технікуми та ПТУ) у 2022 році часто вступають ті, хто бажає отримати відстрочку від мобілізації. До того ж серед студентів сьогодні багато тих, хто вже зі здобутою раніше вищою освітою у 2022 році вступив у технікум чи училище.

"У мене є вища освіта. Але при вступі в технікум диплом не потрібен — лише свідоцтво про закінчення 11 класів, ІПН, копія паспорта та виписка з місця реєстрації. Загалом документи зібрав за два дні, іспитів складати не потрібно. Отримаю за рік диплом молодшого бакалавра з будівництва, — розповів Фокусу 30-річний Артем. За його словами, у його училищі половина групи — це чоловіки віком від 28 до 40 років. — До того ж у багатьох є вища освіта", — зазначив співрозмовник Фокусу.