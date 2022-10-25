80 тысяч украинцев в Польше лишились права на выплаты: что произошло

Украинцам в Польше перестают выплачивать пособия, если они нарушают условия пребывания в стране.

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В октябре 2022 года 80 000 украинских беженцев в Польше лишились права на получение денежных пособий. Об этом сообщает издание Prawo.pl.

Отказ в выплате пособий беженцам из Украины связан с нарушением последними условий пребывания в стране. Беженцам из Украины, выехавшим из Польши более чем на 30 дней, массово отменяют пособия по программе программ "500+" или "Семейный капитал попечительский".

Украинцев проверяют на основе информации пограничной службы. Если выясняется, что граждане Украины выезжают из Польши более чем на месяц, беженцев лишают права на получение выплат. Основанием для приостановки выплат пособий гражданам Украины являются:

Данные из реестра пограничной службы.

Информация от самих получателей о возникновении обстоятельств, приводящих к потере права на выплаты.

Информация от третьих лиц о выезде гражданина Украины из Польши более, чем на 30 дней.

Вызов граждан Украины в ZUS для предоставления доказательств, подтверждающих проживание в Польше (должны явиться в течение 3-х дней).

Сколько украинских беженцев в Польше

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на лето 2022 года, 5,83 млн. украинцев находятся в Европе как беженцы, из них 3,65 млн. человек или 63% запросили социальную защиту.

Из всех зарегистрированных украинских беженцев 1,22 млн. человек или 21% отправились в Польшу и запросили там социальную помощь (очевидно, Польша передает данные только о беженцах, которые получили такой статус и заявили о необходимости соцподдержки, — Фокус).

Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг сообщила, что с 24 февраля в Польше начали работать 300 тыс. человек, переехавших из Украины.

Ранее Фокус также рассказывал, кем работают и сколько платят украинским беженцам в странах Европейского союза.