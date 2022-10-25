80 тисяч українців у Польщі втратили право на виплати: що сталося

Українцям у Польщі перестають виплачувати допомогу, якщо вони порушують умови перебування у країні.

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У жовтні 2022 року 80 000 українських біженців у Польщі втратили право на отримання грошової допомоги. Про це повідомляє видання Prawo.pl.

Відмова у виплаті допомоги біженцям з України пов'язана з порушенням останніх умов перебування у країні. Біженцям з України, які виїхали з Польщі на понад 30 днів, масово скасовують допомогу за програмою програм "500+" або "Сімейний капітал опікунський".

Українців перевіряють на основі інформації прикордонної служби. Якщо з'ясовується, що громадяни України виїжджають із Польщі на понад місяць, біженців позбавляють права на отримання виплат. Підставою для зупинення виплат допомоги громадянам України є:

Дані із реєстру прикордонної служби.

Інформація від самих отримувачів про виникнення обставин, що призводять до втрати права на виплати.

Інформація від третіх осіб про виїзд громадянина України з Польщі на понад 30 днів.

Виклик громадян України в ZUS для надання доказів, що підтверджують проживання у Польщі (мають з'явитись протягом 3-х днів).

Скільки українських біженців у Польщі

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на літо 2022 року 5,83 млн українців перебувають у Європі як біженці, з них 3,65 млн осіб або 63% попросили соціальний захист.

З усіх зареєстрованих українських біженців 1,22 млн осіб або 21% вирушили до Польщі та запросили там соціальну допомогу (очевидно, Польща передає дані лише про біженців, які набули такого статусу та заявили про необхідність соцпідтримки — Фокус).

Міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг повідомила, що з 24 лютого в Польщі почали працювати 300 тис. осіб, які переїхали з України.

Раніше Фокус також розповідав, ким працюють і скільки платять українським біженцям у країнах Європейського Союзу.