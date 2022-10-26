"Зеленых" прижали: облэнерго предупредили, когда домохозяйствам не заплатят по "зеленому тарифу"

Энергокомпании рассылают владельцам частных солнечных электростанций письма, где сказано о новых условиях по оплате произведенной и отпущенной в сеть такими станциями электроэнергии.

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Облэнерго информируют об изменениях, связанных с вступлением в силу 12 октября постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №1272 от 05.10.2022.

Об этом сказано в письме энергокомпании бытовому потребителю-собственнику солнечной станции в Киевской области, текстом которого располагает Фокус.

"В случае, если объем месячного потребления электрической энергии частным домохозяйством (полученный на основе показов приборов учета, переданных поставщику универсальных услуг оператором системы распределения) равен нулю, плата за производимую электрическую энергию не начисляется", — говорится в письме облэнерго.

То есть, при условии, например, что станция на крыше частного дома производит ежемесячно и продает в сеть, например, 5 кВт-ч электрической энергии, оплата по "зеленому тарифу" будет производиться только в том случае, если счетчик (прибор учета) такого дома покажет потребление этим домом электроэнергии. Если же будет нулевое потребление (в доме никто не живет, в доме выключены все энергоприборы), то собственнику солнечной станции не оплатят продажу электроэнергии по "зеленому тарифу", произведенной его станцией.

[ + – ] В энергокомпаниях предупредили: нулевое потребление дома, где стоят солнечные панели, ведет к неоплате проданной электроэнергии Фото: koec.com.ua

Еще одним нововведением, о чем также сказано в письме, стало суммирование мощности всех станций потребителя на всей территории Украины. Теперь все небольшие станции по производству электроэнергии из альтернативных источников бытового потребителя суммируются с тем, чтобы в результате их общая мощность не превысила указанную в законе "Об альтернативных источниках энергии". То есть, все станции одного бытового потребителя не должны в сумме превысить разрешенные законом 30 кВт.

Ранее Фокус писал, что, согласно информации компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, органы власти рассматривают возможность отмены "зеленого тарифа".