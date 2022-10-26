"Зелених" притиснули: обленерго попередили, коли домогосподарствам не заплатять за "зеленим тарифом"

Енергокомпанії розсилають власникам приватних сонячних електростанцій листи, де сказано про нові умови щодо оплати виробленої та відпущеної в мережу такими станціями електроенергії.

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Обленерго інформують про зміни, пов'язані з набуттям чинності 12 жовтня постанови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №1272 від 05.10.2022.

Про це сказано в листі енергокомпанії побутовому споживачеві-власнику сонячної станції в Київській області, текст якого має у своєму розпорядженні Фокус.

"У разі, якщо обсяг місячного споживання електричної енергії приватним домогосподарством (отриманий на основі показників приладів обліку, переданих постачальнику універсальних послуг оператором системи розподілу) дорівнює нулю, плата за електричну енергію, що виробляється, не нараховується", — йдеться в листі обленерго.

Тобто, за умови, наприклад, що станція на даху приватного будинку виробляє щомісяця і продає в мережу, наприклад, 5 кВт-год електричної енергії, оплата за "зеленим тарифом" буде здійснюватися тільки в тому випадку, якщо лічильник (прилад обліку) такого будинку покаже споживання цим будинком електроенергії. Якщо ж буде нульове споживання (у будинку ніхто не живе, у будинку вимкнені всі енергоприлади), то власнику сонячної станції не оплатять продаж електроенергії за "зеленим тарифом", виробленим його станцією.

[ + – ] В енергокомпаніях попередили: нульове споживання будинку, де стоять сонячні панелі, веде до несплати проданої електроенергії Фото: koec.com.ua

Ще одним нововведенням, про що також йдеться у листі, стало підсумування потужності всіх станцій споживача на всій території України. Тепер усі невеликі станції з виробництва електроенергії з альтернативних джерел побутового споживача підсумовуються для того, щоб унаслідок їх загальна потужність не перевищила зазначену в законі "Про альтернативні джерела енергії". Тобто всі станції одного побутового споживача не повинні в сумі перевищити дозволені законом 30 кВт.

Раніше Фокус писав, що, згідно з інформацією компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, органи влади розглядають можливість скасування "зеленого тарифу".