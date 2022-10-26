В Москве собираются передать российским компаниям активы в захваченных областях Украины

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, этим вопросом будет заниматься российское правительство.

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В Кремле заявили, что активы в четырех областях Украины, которые были незаконно аннексированы Россией в сентябре 2022 года, в будущем будут отданы российским компаниям. Об этом пишет Reuters.

Журналисты ссылаются на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что "очевидно, что брошенные активы нельзя оставлять без дела, и этим вопросом займется правительство".

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября 2022 года подписал указы о признании "независимости" оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Перед большим вторжением российских войск в Украину 24 февраля, аналогичные указы были подписаны главой Кремля в отношении Донецкой и Луганской областей.

Издание Reuters отмечает, что Украина и западные союзники считают незаконной объявленную Россией аннексию украинских территорий, и осуждают действия РФ.

Напомним, Европейским парламентариям представили механизм получения Украиной репараций от России за убытки в ходе большого вторжения. Спецмеханизм разработал New Line Institute. Эксперты предлагают следующие решения для получения репараций:

подписание многостороннего договора, где отмечаются агрессивные военные действия России против Украины;

договор подтверждает юридическое обязательство РФ полностью возместить все убытки, причиненные Украине с февраля 2014-го;

далее создаются спецкомиссия и фонд;

начинается процедура конфискации активов России (определяются активы, происходящие из государственных источников, происходит их заморозка, арест, далее их передают в фонд);

комиссия присуждает компенсацию, фонд распределяет денежные средства.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что наступление ВСУ в Херсонской области немного замедлилось из-за погодных условий — на юге страны начались дожди.