У Москві збираються передати російським компаніям активи у захоплених областях України

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, цим питанням займатиметься російський уряд.

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У Кремлі заявили, що активи у чотирьох областях України, незаконно анексовані Росією у вересні 2022 року, у майбутньому віддадуть російським компаніям. Про це пише Reuters.

Журналісти посилаються на слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що "очевидно, що покинуті активи не можна залишати без діла, і цим питанням займеться уряд".

Президент РФ Володимир Путін 29 вересня 2022 року підписав укази про визнання "незалежності" окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Перед великим вторгненням російських військ в Україну 24 лютого, аналогічні укази підписав глава Кремля щодо Донецької та Луганської областей.

Видання Reuters зазначає, що Україна та західні союзники вважають незаконною оголошену Росією анексію українських територій і засуджують дії РФ.

Нагадаємо, Європейським парламентаріям представили механізм отримання Україною репарацій від Росії за збитки під час великого вторгнення. Спецмеханізм розробив New Line Institute. Експерти пропонують такі рішення для отримання репарацій:

підписання багатостороннього договору, де зазначаються агресивні воєнні дії Росії проти України;

договір підтверджує юридичне зобов'язання РФ повністю відшкодувати всі збитки, завдані Україні з лютого 2014 року;

далі створюються спецкомісія та фонд;

починається процедура конфіскації активів Росії (визначаються активи, що походять із державних джерел, відбувається їх заморозка, арешт, далі їх передають до фонду);

комісія присуджує компенсацію, фонд розподіляє кошти.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступ ЗСУ в Херсонській області трохи сповільнився через погодні умови — на півдні країни почалися дощі.