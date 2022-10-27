Украинцы больше не будут оплачивать услуги по трудоустройству за границей
Услуги посредников теперь должен оплачивать работодатель.
В Украине начали действовать изменения к закону "О занятости населения", которые запрещают компаниям-посредникам брать плату с украинцев за предоставление услуг по трудоустройству за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
По новым правилам, посредник обязан бесплатно предоставлять гражданам Украины следующие услуги:
- консультации и информацию о преимуществах легального трудоустройства за рубежом;
- информацию о характере будущей работы;
- информацию об условиях и размере оплаты труда;
- информацию об условиях проживания;
- информацию о наличии международных договоров в сфере трудоустройства и социального обеспечения, заключенных между Украиной и государством, которое трудоустраивает.
Компаниям, предоставляющим услуги по посредничеству в трудоустройстве за границей, запрещается получать от граждан, которым предоставлены указанные услуги, гонорары, комиссионные и другие вознаграждения.
Оплата услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей производится работодателем, которому предоставлены такие услуги.
Нужны украинские руки: в каких странах есть вакансии для украинцев
Как сообщают эксперты grc.ua, летом 2022 года лидером среди предложений работы для украинцев сегодня стала Польша, которая предлагает 24% от всех актуальных предложений. Польша заинтересована в привлечении украинских специалистов, и с этой целью польским правительством были приняты нормативные законодательные акты, способствующие упрощению и ускорению процесса трудоустройства иностранных специалистов. В период летнего сезона больше работы в Польше появилось в гостинично-ресторанной отрасли, в сельском хозяйстве. Традиционно много вакансий было на предприятиях пищевой отрасли, легкой промышленности, в сфере транспорта и логистики, в строительстве.
Также активно приглашала украинцев на работу Армения. На кадровом портале grc.ua вакансий в этой стране — 11% от всех актуальных предложений за рубежом. Готовы предложить работу украинским специалистам также работодатели Кипра, Молдовы и США.
А вот по данным "OLX Работа", в пятерке стран по количеству открытых вакансий, были:
- Польша
- Германия
- Израиль
- Чехия
- Нидерланды.
"Еще до войны наибольшее количество предложений в категории "Работа за рубежом" на OLX было в европейских странах и Израиле. В июле эта тенденция сохранилась. Больше всего объявлений – о работе в Польше. Число вакансий там превышает суммарное количество публикаций в остальной десятке стран-лидеров по количеству объявлений, а по сравнению с апрелем предложений в 2,5 раза больше. Также много вакансий в Израиле", — отмечают в "OLX Работа".
Ранее Фокус рассказывал истории украинок Алены и Аллы, которым удалось устроиться на работу в Польше.