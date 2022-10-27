Українці більше не оплачуватимуть послуги з працевлаштування за кордоном

Послуги посередників тепер має оплачувати роботодавець.

Related video

В Україні почали діяти зміни до закону "Про зайнятість населення", які забороняють компаніям-посередникам брати плату з українців за надання послуг із працевлаштування за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За новими правилами, посередник зобов'язаний безплатно надавати громадянам України такі послуги:

консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном;

інформацію про характер майбутньої роботи;

інформацію про умови та розмір оплати праці;

інформацію про умови проживання;

інформацію про наявність міжнародних договорів у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою, яка працевлаштовує.

Компаніям, які надають послуги посередництва у працевлаштуванні за кордоном, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди.

Оплата послуг за посередництвом у працевлаштуванні за кордоном здійснюється роботодавцем, якому надано такі послуги.

Потрібні українські руки: у яких країнах є вакансії для українців

Як повідомляють експерти grc.ua, влітку 2022 року лідером серед пропозицій роботи для українців сьогодні стала Польща, яка пропонує 24% усіх актуальних пропозицій. Польща зацікавлена у залученні українських фахівців, і з цією метою польський уряд ухвалив нормативні законодавчі акти, які сприяли спрощенню та прискоренню процесу працевлаштування іноземних фахівців. У період літнього сезону більше роботи у Польщі з'явилося у готельно-ресторанній галузі, у сільському господарстві. Традиційно багато вакансій було на підприємствах харчової галузі, легкої промисловості, у сфері транспорту та логістики, у будівництві.

Також активно запрошувала українців працювати Вірменія. На кадровому порталі grc.ua вакансій у цій країні — 11% від усіх актуальних пропозицій за кордоном. Готові запропонувати роботу українським спеціалістам також роботодавці Кіпру, Молдови та США.

А ось за даними "OLX Робота", у п'ятірці країн за кількістю відкритих вакансій були:

Польща

Німеччина

Ізраїль

Чехія

Нідерланди.

"Ще до війни найбільша кількість пропозицій у категорії "Робота за кордоном" на OLX була в європейських країнах та Ізраїлі. У липні ця тенденція збереглася. Найбільше оголошень — про роботу в Польщі. Кількість вакансій там перевищує сумарну кількість публікацій в решті десятки країн лідерів за кількістю оголошень, а порівняно з квітнем пропозицій у 2,5 раза більше. Також багато вакансій в Ізраїлі", — зазначають у "OLX Робота".

Раніше Фокус розповідав історії українок Олени та Алли, яким вдалося влаштуватися на роботу в Польщі.