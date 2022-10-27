Зеленский увеличил военный бюджет почти на 400 млрд гривен: на что пойдут деньги

В целом расходы госбюджета увеличиваются с 2,65 трлн грн до 3,04 трлн грн.

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Украина увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 387 млрд грн. Соответствующие изменения в закон о государственном бюджете были подписаны президентом Владимиром Зеленским.

В документе сказано, что будут увеличены расходы на:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) — 365,2 млрд грн, из них оплата труда (с начислениями) — 219,1 млрд грн;

Система МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) — 13,0 млрд грн, из них оплата труда — 5,8 млрд грн;

Главное управление разведки Минобороны — 3,2 млрд грн, из них оплата труда — 2,4 млн грн.,

Службы безопасности — 3,7 млрд грн, из них оплата труда — 3,6 млрд грн;

Администрация Госспецсвязи — 1,3 млрд грн, из них оплата труда — 1,2 млрд грн;

Управление государственной охраны — 594 млн грн, из них оплата труда — 570 млн грн;

Служба внешней разведки — 45,0 млн гривен.

Отметим, что это уже 8 правки в государственном бюджете Украины на 2022 год с начала полномасштабного вторжения России. В целом расходы госбюджета увеличиваются с 2,65 трлн грн до 3,04 трлн грн, а предельный объем дефицита – с 1,11 трлн до 1,50 трлн.

Напомним, в 2023 году Украина планирует выделить 50% всего бюджета на сектор обороны и безопасности, еще 35% уйдут на социальную сферу, медицину и образование. Все другие расходы будут сокращаться. Соответствующий проект государственного бюджета на 2023 год во вторник, 13 сентября, утвердил Кабинет министров, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Но, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, экономика воюющего государства в 2023 году начнет динамичный рост.