Зеленський збільшив військовий бюджет майже на 400 млрд гривень: на що підуть гроші

Загалом видатки держбюджету збільшуються з 2,65 трлн грн до 3,04 трлн грн.

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Україна збільшує витрати на сектор безпеки й оборони на 387 млрд грн. Відповідні зміни до закону про державний бюджет були підписані президентом Володимиром Зеленським.

У документі сказано, що буде збільшено витрати на:

Міноборони (разом із Держспецтрансслужбою) — 365,2 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) — 219,1 млрд грн;

Система МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) — 13,0 млрд грн, з них оплата праці — 5,8 млрд грн;

Головне управління розвідки Міноборони — 3,2 млрд грн, з них оплата праці — 2,4 млн грн,

Служби безпеки — 3,7 млрд грн, з них оплата праці — 3,6 млрд грн;

Адміністрація Держспецзв'язку — 1,3 млрд грн, з них оплата праці — 1,2 млрд грн;

Управління державної охорони — 594 млн грн, з них оплата праці — 570 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки — 45,0 млн гривень.

Зазначимо, що це вже 8 правки в державному бюджеті України на 2022 рік із початку повномасштабного вторгнення Росії. Загалом видатки держбюджету збільшуються з 2,65 трлн грн до 3,04 трлн грн, а граничний обсяг дефіциту — з 1,11 трлн до 1,50 трлн.

Нагадаємо, у 2023 році Україна планує виділити 50% усього бюджету на сектор оборони та безпеки, ще 35% підуть на соціальну сферу, медицину й освіту. Усі інші витрати скорочуватимуться. Відповідний проєкт державного бюджету на 2023 рік у вівторок, 13 вересня, затвердив Кабінет Міністрів, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Але, за словами міністрині економіки України Юлії Свириденко, економіка держави, що воює, у 2023 році почне динамічний ріст.