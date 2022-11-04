Налогов больше, чем до войны: в Украине подсчитали поступления от бизнеса

Показатели росписи Минфина по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 101,8%.

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За 10 месяцев 2022 года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой (ГНС), составили 575,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба налогового органа.

Это на 87,6 млрд грн, или на 17,9% больше, чем в январе – октябре 2021 года. Показатели росписи Минфина по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 101,8%, дополнительные поступления — 9,9 млрд грн. Возмещен Налог на доба́вленную стоимость (НДС) на счета плательщиков — 62,9 млрд грн.

В целом за октябрь этого года поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета составили 42,4 млрд грн, что на 3,8 млрд грн, или на 9,9% больше, чем в октябре 2021 года. Возмещен НДС на счета плательщиков — 10,9 млрд грн.

Отметим, что по данным Минфина, в марте 2022 года в общий фонд госбюджета поступило 92,9%. В апреле 2022 года поступления составили 76,2 млрд грн или 79,5% от довоенного плана.

Что с налогами в военное время?

После того как в Украине ввели военное положение на фоне полномасштабного вторжения российской армии, в налоговой сообщили, что если у налогоплательщика отсутствует возможность своевременно уплатить налоги, подать отчетность, зарегистрировать налоговые накладные, акцизные накладные, подать электронные документы, то они освобождаются от ответственности.

Но данным ГНС, все обязанности должны быть выполнены налогоплательщиками сразу после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Также были отменены штрафные санкции за нарушение законодательства по вопросам РРО.

Напомним, ранее замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью изданию Forbes озвучил концепцию налоговой реформы, которая предполагает:

снижение НДС до 10% (сейчас 20%);

снижение налога на доходы физлиц до 10% (сейчас 18%);

снижение налога на прибыль до 10% (сейчас 20%);

Он отметил, что речь идет не только о снижении ставок ключевых налогов, но и об отмене единого социального взноса (ЕСВ), а также об увеличении военного сбора до 3% (сегодня 1,5%).

Также в НБУ сообщили, что пока не видят предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны к доллару. Его ввели почти сразу после начала полномасштабной войны России против Украины.