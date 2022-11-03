Не время для перемен: когда Нацбанк разморозит курс доллара

В НБУ отметили, что благодаря фиксации курса удалось удержать макроэкономическую стабильность и контроль над ценами.

Related video

После полномасштабного вторжения России курс доллара в Украине заморозили на уровне 29,25 грн. И пока что в НБУ не видит надлежащих предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны к доллару, сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что благодаря фиксации курса удалось удержать макроэкономическую стабильность и контроль над ценами, а валютные ограничения – обеспечить критические потребности экономики, не навредив валютному рынку.

Поэтому сейчас в Нацбанке не видят предпосылок для дополнительной курсовой корректировке. Это значит, что курс доллара в Украине по-прежнему будет заморожен на уровне 29,25 грн.

Как долго курс будет заморожен

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью для "Интерфакс-Украина" заявлял, что официальный курс доллара будет замороженным как минимум до завершения военного положения в Украине.

Он также добавил, что такой переход и восстановление продлится определенное время, и будет происходить очень осторожно и постепенно. Нацбанк будет делать это для того, чтобы избежать резких изменений и потрясений экономической системы.

Что с курсом в украинских банках

Тем временем, в украинских крупных банках доллар 3 ноября можно купить по такому курсу:

ПриватБанк — 39,9 грн/долл;

Ощадбанк — 40,6 грн/долл;

Райффайзен Банк — 40,7 грн/долл;

Укргазбанк — 40,4 грн/долл;

ПУМБ — 41,0 грн/долл.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25% и теперь он составляет 36,5686 грн. В ведомстве объяснили это изменениями фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепление доллара США по отношению к другим валютам.

Напомним также, что Фокус в своем новом обзоре "Генератор, скважина, котел. Почему растет спрос на аренду загородных домов" рассказывает, по каким критериям арендаторы во время войны выбирают себе загородный дом.