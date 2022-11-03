Не час для змін: коли Нацбанк розморозить курс долара

У НБУ наголосили, що завдяки фіксації курсу вдалося утримати макроекономічну стабільність та контроль над цінами.

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Після повномасштабного вторгнення Росії курс долара в Україні заморозили на рівні 29,25 грн. І поки в НБУ не бачать належних передумов для повернення до плаваючого курсу гривні до долара, повідомляє пресслужба регулятора.

У НБУ зазначили, що завдяки фіксації курсу вдалося утримати макроекономічну стабільність та контроль за цінами, а валютні обмеження — забезпечити критичні потреби економіки, не нашкодивши валютному ринку.

Тому зараз у Нацбанку не бачать передумов для додаткового курсового коригування. Це означає, що курс долара в Україні, як і раніше, буде заморожений на рівні 29,25 грн.

Як довго курс буде заморожено

Однозначної відповіді це питання поки немає. Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна" заявляв, що офіційний курс долара буде заморожений щонайменше до завершення воєнного стану в Україні.

Він також додав, що такий перехід та відновлення триватиме певний час, і відбуватиметься дуже обережно та поступово. Нацбанк робитиме це для того, щоб уникнути різких змін та потрясінь економічної системи.

Що з курсом в українських банках

Тим часом в українських великих банках долар 3 листопада можна купити за таким курсом:

ПриватБанк — 39,9 грн/дол;

Ощадбанк — 40,6 грн/дол;

Райффайзен Банк — 40,7 грн/дол;

Укргазбанк — 40,4 грн/дол;

ПУМБ — 41,0 грн/дол.

Нагадаємо, у липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25% і тепер становить 36,5686 грн. У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США щодо інших валют.

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