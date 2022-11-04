Податків більше, ніж до війни: в Україні підрахували надходження від бізнесу

Показники розпису Мінфіну щодо доходів загального фонду державного бюджету виконано на 101,8%.

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За 10 місяців 2022 року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету щодо платежів, контрольованих Державною податковою службою (ДПС), становили 575,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба податкового органу.

Це на 87,6 млрд грн, або на 17,9% більше, ніж у січні – жовтні 2021 року. Показники розпису Мінфіну щодо доходів загального фонду державного бюджету виконані на 101,8%, додаткові надходження — 9,9 млрд грн. Відшкодовано Податок на додану вартість (ПДВ) на рахунки платників — 62,9 млрд грн.

Загалом за жовтень цього року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету становили 42,4 млрд грн, що на 3,8 млрд грн, або на 9,9% більше, ніж у жовтні 2021 року. Відшкодовано ПДВ на рахунки платників — 10,9 млрд грн.

Зазначимо, що за даними Мінфіну, в березні 2022 року до загального фонду держбюджету надійшло 92,9%. У квітні 2022 року надходження становили 76,2 млрд грн або 79,5% від довоєнного плану.

Що з податками у воєнний час?

Після того, як в Україні запровадили воєнний стан на тлі повномасштабного вторгнення російської армії, у податковій повідомили, що якщо в платника податків немає можливості своєчасно сплатити податки, подати звітність, зареєструвати податкові накладні, акцизні накладні, подати електронні документи, то вони звільняються від відповідальності.

Але за даними ДПС, усі обов'язки мають бути виконані платниками податків відразу після припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Також скасовано штрафні санкції за порушення законодавства з питань РРО.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма в інтерв'ю виданню Forbes озвучив концепцію податкової реформи, яка передбачає:

зниження ПДВ до 10% (зараз 20%);

зниження податку на доходи фізосіб до 10% (зараз 18%);

зниження податку на прибуток до 10% (зараз 20%);

Він зазначив, що йдеться не лише про зниження ставок ключових податків, а й про скасування єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також про збільшення військового збору до 3% (сьогодні 1,5%).

Також в НБУ повідомили, що поки не бачать передумов для повернення до плаваючого курсу гривні до долара. Його запровадили майже одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України.