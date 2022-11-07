Пока Украина без света: счета за электроэнергию и газ в Европе приближаются к рекорду

В месячном исчислении средний удельный тариф на электроэнергию в октябре вырос на 3,4%, а на газ — на 2,5%.

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Электричество и природный газ для Домохозяйства в Европе еще никогда не был таким дорогим, хотя правительства стран ЕС тратят миллиарды из бюджетов на защиту потребителей от энергетического кризиса. Об этом пишет издание Bloomberg,

По данным энергетической консалтинговой компании VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в Европейском Союзе и Великобритании в октябре 2022 года составляла около 18 евроцентов за киловатт-час — вдвое больше, чем в том же месяце 2021 года.

А в октябре стоимость "голубого топлива" в Европе стала дороже на 67%. Стоимость электроэнергии для домашних хозяйств взлетела до 36 евроцентов за киловатт-час.

Подорожание происходит на фоне того, что за последний год правительства стран ЕС обязались выделить более 550 миллиардов евро на защиту граждан и предприятий от резкого роста цен на электроэнергию.

В месячном исчислении средний удельный тариф на электроэнергию в октябре вырос на 3,4%, а на газ — на 2,5%. Наибольший месячный рост произошел в Дублине, где тарифы на электроэнергию выросли на 44%, а средняя цена на газ в Риме взлетела на 97%.

Аналитики отмечают, что цены на энергоносители еще не достигли своего предела, так как октябрь в Европе оказался достаточно теплым, что позволило европейцам не подключать свои дома к отоплению. Но по мере приближения холодов ситуация будет меняться что может создать будущие проблемы для политических лидеров, которые пытались искусственно снизить цены.

Что с тарифом на электроэнергию в Украине

С 1 октября 2021 года тариф составляет 1,44 грн за кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Таких потребителей к концу сентября было 80% от общего количества.

Для всех потребляющих более 250 кВт-ч в месяц цена осталась неизменной на уровне 1,68 грн. Такая же цена действует для общежитий и коллективных бытовых потребителей.

Напомним, 27 октября Украина протестировала поставку электроэнергии из Европы. В ходе тестовой поставки импортировали 1 МВт из Словакии. В экстренных случаях закупка электроэнергии позволит стабилизировать украинскую энергосистем

А 31 октября ВС РФ нанесли массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Черновицкой и других областях. В результате чего многие украинцы остались без света и воды.