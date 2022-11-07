Поки Україна без світла: рахунки за електроенергію та газ у Європі наближаються до рекорду

У місячному вирахуванні середній питомий тариф на електроенергію у жовтні зріс на 3,4%, а на газ — на 2,5%.

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Електрика і природний газ для Домогосподарства в Європі ще ніколи не були такими дорогими, хоча уряди країн ЄС витрачають мільярди з бюджетів на захист споживачів від енергетичної кризи. Про це пише видання Bloomberg.

За даними енергетичної консалтингової компанії VaasaETT Ltd, середня роздрібна ціна на газ у Європейському Союзі та Великій Британії у жовтні 2022 року становила близько 18 євроцентів за кіловат-годину — удвічі більше, ніж того ж місяця 2021 року.

А в жовтні вартість "блакитного палива" в Європі стала дорожчою на 67%. Вартість електроенергії для домашніх господарств злетіла до 36 євроцентів за кіловат-годину.

Подорожчання відбувається на тлі того, що за останній рік уряди країн ЄС зобов'язалися виділити понад 550 мільярдів євро на захист громадян та підприємств від різкого зростання цін на електроенергію.

У місячному вирахуванні середній питомий тариф на електроенергію у жовтні зріс на 3,4%, а на газ — на 2,5%. Найбільше місячне зростання відбулося у Дубліні, де тарифи на електроенергію зросли на 44%, а середня ціна на газ у Римі злетіла на 97%.

Аналітики зазначають, що ціни на енергоносії ще не досягли своєї межі, оскільки жовтень у Європі виявився досить теплим, що дозволило європейцям не підключати свої будинки до опалення. Але в міру наближення холодів ситуація змінюватиметься, що може створити майбутні проблеми для політичних лідерів, які намагалися штучно знизити ціни.

Що з тарифом на електроенергію в Україні

З 1 жовтня 2021 року тариф становить 1,44 грн за кВт-годину за споживання до 250 кВт-год на місяць. Таких споживачів до кінця вересня було 80% загальної кількості.

Для всіх споживачів понад 250 кВт-год на місяць ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн. Така сама ціна діє для гуртожитків та колективних побутових споживачів.

Нагадаємо, 27 жовтня Україна протестувала постачання електроенергії з Європи. Під час тестового постачання імпортували 1 МВт зі Словаччини. В екстрених випадках закупівля електроенергії дозволить стабілізувати українську енергосистему.

А 31 жовтня ЗС РФ завдали масованих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у різних регіонах України. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Чернівецькій та інших областях. Внаслідок чого багато українців залишилися без світла та води.