Больше покупаем, чем продаем: что случилось с торговлей Украины в октябре

Украина экспортировала в октябре товаров на сумму 3,8 млрд долларов, а импортировала — на 4,6 млрд долларов.

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В октябре 2022 года экспорт украинских товаров сократился почти на 5%, если сравнивать с сентябрем, и составил чуть больше 9 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

По данным ведомства, наибольшее падение объемов произошло в горно-металлургической отрасли. Так, экспорт руды сократился на 286 тысяч тонн по сравнению с сентябрем (-21%), чугуна Украина экспортировала на 127 тысяч тонн меньше, чем в сентябре (-63%). Единственный товар из категории горно-металлургического комплекса, экспорт подтянулся к довоенному уровню, – стальные прутки – 65 тысяч тонн.

[ + – ] Из 3,8 млрд долларов экспорта 2,5 млрд долларов приходится на страны ЕС Фото: Министерство экономики Украины

В октябре Украине до 1,96 млн тонн (на 9,7%) удалось увеличить объемы экспорта пшеницы, и до 2,2 млн тонн экспорт кукурузы. Экспорт рапса в связи окончанием сбора урожая этой культуры снизился на 23% — до 669 тыс. тонн.

В масложировой отрасли в октябре ситуация была следующей:

экспорт семян подсолнечника увеличился на 71,1% — до 308 тысяч тонн,

экспорт масла уменьшился на 10,3% — до 454 тысяч тонн;

объемы вывезенного шрота выросли на 9,8% до 390 тысяч тонн.

Подсолнечное масло осталось лидером по выручке — 502 млн долларов. Но это на 14,9% меньше, чем в сентябре.

Кто покупает украинские товары

Судя по данным Минэкономики, то из 3,8 млрд долларов экспорта 2,5 млрд долларов приходится на страны ЕС. Сейчас самыми крупными торговыми партнерами Украины являются:

Польша — 560 млн долл;

Румыния — 412 млн долл;

Турция — 234 млн долл;

Германия — 233 млн долл;

Венгрия — 187 млн долл;

Испания — 186 млн долл;

Китай — 152 млн долл;

Индия — 112 млн долл;

США — 76 млн долл;

Молдова — 76 млн долл.

Что происходит с импортом?

Импорт в октябре вырос на 2,6% до 4,6 млрд долларов. При этом объемы уменьшились на 3,1% до 2,01 млн тонн. Лидером по импорту остаются нефтепродукты, на которые приходится 25% объема и 16% стоимости.

В целом, за 10 месяцев 2022 года общий торговый оборот составил 80,3 млрд долларов, из которых 36,9 млрд долларов приходится на экспорт и 43,4 млрд долларов на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года это соответственно сокращение экспорта на 32,3%, а импорта — на 23,9%.

Напомним, в мае 2022 года Совет Европейского Союза утвердил решение о временной либерализации торговли с Украиной и отменил все пошлины на украинский экспорт. Благодаря этим мерам, как считают в евроинституции, страны Европейского Союза смогут существенно поддержать экономику Украины в условиях полномасштабной войны с РФ.

Также Фокус рассказывал о принятом правительством Украины решении "О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации". Постановление касается всех товаров, поставки которых в Россию осуществлялись по внешнеэкономическим контрактам, и будет действовать до окончания войны.