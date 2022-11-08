Більше купуємо, ніж продаємо: що сталося з торгівлею України в жовтні

Україна експортувала у жовтні товарів на суму 3,8 млрд доларів, а імпортувала — на 4,6 млрд доларів.

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У жовтні 2022 року експорт українських товарів скоротився майже на 5%, якщо порівнювати з вереснем, і становить трохи більше 9 млн тонн. Про це свідчать дані Міністерства економіки.

За даними відомства, найбільше падіння обсягів сталося у гірничо-металургійній галузі. Так, експорт руди скоротився на 286 тисяч тонн порівняно з вереснем (-21%), чавуну Україна експортувала на 127 тисяч тонн менше, ніж у вересні (-63%). Єдиний товар із категорії гірничо-металургійного комплексу, експорт якого підтягнувся до довоєнного рівня — сталеві прутки — 65 тисяч тонн.

[ + – ] З 3,8 млрд доларів експорту 2,5 млрд доларів припадає на країни ЄС Фото: Міністерство економіки України

У жовтні Україні до 1,96 млн тонн (на 9,7%) вдалося збільшити обсяги експорту пшениці, і до 2,2 млн тонн експорт кукурудзи. Експорт ріпаку через закінчення збору врожаю цієї культури знизився на 23% — до 669 тис. тонн.

В олійно-жировій галузі у жовтні ситуація була такою:

експорт насіння соняшника збільшився на 71,1% — до 308 тисяч тонн,

експорт олії зменшився на 10,3% — до 454 тисяч тонн;

обсяг вивезеного шроту зріс на 9,8% до 390 тисяч тонн.

Соняшникова олія залишилася лідером із виручки — 502 млн доларів. Але це на 14,9% менше, ніж у вересні.

Хто купує українські товари

Судячи з даних Мінекономіки, з 3,8 млрд доларів експорту 2,5 млрд доларів припадає на країни ЄС. Нині найбільшими торговими партнерами України є:

Польща — 560 млн дол;

Румунія — 412 млн дол;

Туреччина — 234 млн дол;

Німеччина — 233 млн дол;

Угорщина — 187 млн дол;

Іспанія — 186 млн дол;

Китай — 152 млн дол;

Індія — 112 млн дол;

США — 76 млн дол;

Молдова — 76 млн дол.

Що відбувається з імпортом?

Імпорт у жовтні зріс на 2,6% до 4,6 млрд. доларів. При цьому обсяги зменшилися на 3,1% до 2,01 млн тонн. Лідером з імпорту залишаються нафтопродукти, на які припадає 25% обсягу та 16% вартості.

Загалом, за 10 місяців 2022 року загальний торговий оборот становив 80,3 млрд доларів, з яких 36,9 млрд доларів припадає на експорт і 43,4 млрд доларів на імпорт. Порівняно з 10 місяцями 2021 року, це відповідно скорочення експорту на 32,3%, а імпорту — на 23,9%.

Нагадаємо, у травні 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною і скасувала всі мита на український експорт. Завдяки цим заходам, як вважають євроінституції, країни Європейського Союзу зможуть суттєво підтримати економіку України в умовах повномасштабної війни з РФ.

Також Фокус розповідав про ухвалене урядом України рішення "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації". Постанова стосується всіх товарів, постачання яких у Росію здійснювалися за зовнішньоекономічними контрактами, і діятиме до закінчення війни.