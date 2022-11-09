Долговая яма и потеря жилья: чем грозят украинцам долги за коммуналку после войны

Проблемы с поиском работы, инфляция, рост цен — все это привело к тому, что отопительный сезон многие украинцы встретят с финансовыми трудностями. И все же нехватка денег, а также законодательные послабления в условиях войны не освобождают от оплаты коммунальных услуг.

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Еще с лета украинцев предупреждали, что грядущий отопительный сезон будет самым тяжелым за всю историю страны. При этом, украинцы еще до полномасштабной войны с Россией накопили огромную задолженность за коммуналку, систематические неплатежи могут в итоге загнать человека в долговую яму, которая образуется после отмены военного положения. Об этом говорится в публикации "Пенсионного курьера".

Так, по словам эксперта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Кристины Ненно, пока в Украине действует военное положение, исполнительные органы никак не могут повлиять на злостных неплательщиков. Но не нужно забывать, что уже после войны управляющая компания может обратиться в суд и потребовать взыскать с должника полную сумму задолженности.

"В случае неуплаты за дело возьмутся государственные или частные судебные исполнители. Как результат — арест счетов, запрет на выезд за границу. Поэтому все равно долги придется заплатить", — рассказала Кристина Ненно.

Кроме того, самым злостным неплательщикам может грозить конфискация жилья. В статье 50 Закона Украины "Об исполнительном производстве" сказано, что в случае отсутствия у должника достаточных средств или движимого имущества, состоится обращение по взысканию на объекты недвижимости. Такая ситуация возможна при задолженности в размере 20 минимальных зарплат, то есть 134 тыс. грн.

Конечно, пока в Украине действует военное положение, взыскивать долги через суд и отбирать жилье запрещено законодательством. Но после войны все изменится и долги за коммуналку никто не спишет. Поэтому украинцам советуют вовремя оплачивать коммунальные услуги, а если все таки задолженность возникла — обратиться к поставщику услуг с предложением реструктуризировать долг.

Напомним, Фокус в своем обзоре "Война и тарифы. Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время" сообщал, что задолженность граждан за коммунальные услуги в Украине во время войны уже может достигать около 100 млрд грн.

Также сообщалось, что Киевская городская администрация на время военного положения ввела скидки и частично отменила плату за коммунальные услуги для киевлян, учреждений и организаций, пострадавших в результате большого вторжения российских войск.