Боргова яма та втрата житла: чим загрожують українцям борги за комуналку після війни

Проблеми з пошуком роботи, інфляція, зростання цін — усе це призвело до того, що опалювальний сезон багато українців зустрінуть із фінансовими труднощами. І все ж таки брак грошей, а також законодавчі послаблення в умовах війни не звільняють від оплати комунальних послуг.

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Ще з літа українців попереджали, що майбутній опалювальний сезон буде найважчим за всю історію країни. Водночас українці ще до повномасштабної війни з Росією накопичили величезну заборгованість за комуналку, систематичні неплатежі можуть у результаті загнати людину в боргову яму, яка утворюється після скасування воєнного стану. Про це йдеться в публікації "Пенсійного кур'єра".

Так, за словами експертки з питань житлово-комунального господарства Кристини Ненно, доки в Україні діє воєнний стан, виконавчі органи ніяк не можуть вплинути на злісних неплатників. Але не слід забувати, що вже після війни керівна компанія може звернутися до суду й вимагати стягнути з боржника повну суму заборгованості.

"У разі несплати за справу візьмуться державні чи приватні судові виконавці. Як результат — арешт рахунків, заборона на виїзд за кордон. Тому все одно борги доведеться заплатити", — розповіла Кристина Ненно.

Крім того, найзліснішим неплатникам може загрожувати конфіскація житла. У статті 50 Закону України "Про виконавче провадження" сказано, що в разі відсутності в боржника достатніх коштів або рухомого майна відбудеться звернення щодо стягнення на об'єкти нерухомості. Така ситуація можлива за заборгованості в розмірі 20 мінімальних зарплат, тобто 134 тис. грн.

Звісно, поки в Україні діє воєнний стан, стягувати борги через суд і відбирати житло заборонено законодавством. Але після війни все зміниться, і борги за комуналку ніхто не спише. Тому українцям радять вчасно оплачувати комунальні послуги, а якщо все ж таки заборгованість виникла — звернутися до постачальника послуг із пропозицією реструктуризувати борг.

Нагадаємо, Фокус у своєму огляді "Війна й тарифи. Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час" повідомляв, що заборгованість громадян за комунальні послуги в Україні під час війни вже може досягати близько 100 млрд грн.

Також повідомлялося, що Київська міська адміністрація на час воєнного стану запровадила знижки та частково скасувала плату за комунальні послуги для киян, установ і організацій, які постраждали внаслідок великого вторгнення російських військ.