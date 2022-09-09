Комуналка та війна: у Києві ввели знижки та скасували частину платежів для деяких киян

Постраждалі від війни кияни не платитимуть за обслуговування прибудинкової території, вивезення сміття, постачання холодної води.

Київська міська адміністрація на час воєнного стану ввела знижки та частково скасувала плату за комунальні послуги для киян, установ та організацій, які постраждали внаслідок вторгнення російських військ. Таке рішення було ухвалено місцевими депутатами під час засідання міськради, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, потерпілим від бойових дій киянам дозволили не платити комуналку за обслуговування прибудинкової території, вивезення твердих побутових відходів, постачання холодної води та водовідведення. А установи та організації, які надавали житло для тимчасових переселенців, ці ж комунальні послуги оплачуватимуть із 50% знижкою. Таку ж знижку ввели для закладів громадського харчування, які з початку війни безкоштовно годують переселенців та військових. Також знижку 30% на всі комунальні послуги отримали соціально незахищені жителі столиці.

Тим часом більшість українців під час війни продовжують накопичувати колосальну заборгованість за комунальні послуги, про що Фокус пише у своєму огляді "Війна і тарифи. Як українці оплачують комунальні послуги у воєнний час".

Нагадаємо також, що комунальні служби Києва нараховуватимуть плату за водопостачання навіть тим жителям столиці, які виїхали з міста з 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус писав, що Верховна рада підтримала законопроєкт №7427 і встановила мораторій на подорожчання тарифів на тепло та гарячу воду під час війни з Росією.