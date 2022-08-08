У Києві можуть нараховувати плату за водопостачання навіть тим, хто виїхав із міста, — КМДА

Громадянам, навіть якщо вони залишили свої будинки, необхідно передавати свідчення лічильників, щоб не здійснювали нарахування за середнім обсягом споживання.

Комунальні служби Києва нараховуватимуть плату за водопостачання навіть тим громадянам, які були змушені залишити місце проживання. Про це повідомляє пресслужба КМДА, посилаючись на попередження "Центру комунального сервісу".

Установа нагадує необхідність із 5 числа та до кінця поточного місяця передавати свідчення за спожиту кількість води. У Центрі комунального сервісу попередили, що стягувати плату за водопостачання будуть і з тих громадян, які не інформують постачальника послуг про зміни на встановлених лічильниках.

"Споживачам, у яких встановлений бойлер, показники лічильників води також слід передавати щомісяця, навіть якщо вони незмінні. Для киян, які вимушено залишили свої будинки та не мають можливості вчасно передати показання лічильників, нарахування здійснюють за середнім обсягом споживання — на підставі даних попередніх періодів за кожною квартирою", — йдеться в повідомленні установи.

Після того, як побутові споживачі передадуть актуальні показання лічильників, постачальники комунальних послуг внесуть зміни та здійснять перерахунок за платіжками.

"Центр комунального сервісу" також пояснює, що дані за спожиту кількість води необхідно надсилати через особистий кабінет коммконцерну або за допомогою безплатних гарячих ліній. У повідомленні установи не зазначено, що побутові споживачі можуть передавати свідчення через "Приват24" чи інші інтернет-банкінги.

[ + – ] Споживачам, у яких встановлено бойлер, показники лічильників води також слід передавати щомісяця

Нагадаємо, раніше КМДА анонсувала зниження температури у квартирах киян під час майбутнього опалювального сезону.

Також повідомлялося, що Верховна Рада заморозила комунальні тарифи для українців на час війни. Зокрема, народні депутати ухвалили мораторій, який забороняє підвищувати вартість опалення та гарячої води під час воєнного стану та протягом шести місяців після закінчення спеціального правового режиму.