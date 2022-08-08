В Киеве могут начислять плату за водоснабжение даже тем, кто выехал из города, — КГГА

Гражданам, даже если они покинули свои дома, необходимо передавать показания счетчиков, чтобы им не производили начисления по среднему объему потребления.

Коммунальные службы Киева будут насчитывать плату за водоснабжение даже тем гражданам, которые были вынуждены покинуть место жительства. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на предупреждение "Центра коммунального сервиса".

Учреждение напоминает о необходимости с 5 числа и до конца текущего месяца передавать показания за потребленное количество воды. В "Центре коммунального сервиса" предупредили, что взимать плату за водоснабжение будут и с тех граждан, которые не информируют поставщика услуг об изменениях на установленных счетчиках.

"Потребителям, у которых установлен бойлер, показания счетчиков воды также следует передавать ежемесячно, даже если они неизменны. Для киевлян, вынужденно покинувших свои дома и не имеющих возможности вовремя передать показания счетчиков, начисления осуществляют по среднему объему потребления — на основании данных предыдущих периодов по каждой квартире", — говорится в сообщении учреждения.

После того, как бытовые потребители передадут актуальные показания счетчиков, поставщики коммунальных услуг внесут изменения и произведут перерасчет по платежкам.

"Центр коммунального сервиса" также разъясняет, что данные за потребленное количество воды необходимо отправлять через личный кабинет коммконцерна или с помощью бесплатных горячих линий. В сообщении учреждения не указано, что бытовые потребители могут передавать показания через "Приват24" или другие интернет-банкинги.

[ + – ] Потребителям, у которых установлен бойлер, показания счетчиков воды также следует передавать ежемесячно

Напомним, ранее КГГА анонсировала снижение температуры в квартирах киевлян во время предстоящего отопительного сезона.

Также сообщалось, что Верховная Рада заморозила коммунальные тарифы для украинцев на время войны. В частности, народные депутаты приняли мораторий, который запрещает повышать стоимость отопления и горячей воды при военном положении и на протяжении шести месяцев после окончания специального правового режима.