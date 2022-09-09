Коммуналка и война: в Киеве ввели скидки и отменили часть платежей для некоторых киевлян

Пострадавшим от войны киевляне не будут платить за обслуживание придомовой территории, вывоз мусора, снабжение холодной водой.

Киевская городская администрация на время военного положения ввела скидки и частично отменила плату за коммунальные услуги для киевлян, учреждений и организаций, пострадавших в результате большого вторжения российских войск. Такое решение было принято местными депутатами в ходе заседания горсовета, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, пострадавшим от боевых действий киевлянам разрешили не платить коммуналку за обслуживание придомовой территории, вывоз твердых бытовых отходов, снабжение холодной водой и водоотводом. А учреждения и организации, которые предоставляли жилье для временных переселенцев, эти же коммунальные услуги будут оплачивать с 50%-ной скидкой. Такую же скидку ввели для общепитов, которые с начала войны бесплатно кормят переселенцев и военных. Также скидку в 30% на все коммунальные услуги получили социально незащищенные жители столицы.

Тем временем большинство украинцев во время войны продолжают накапливать колоссальную задолженность за коммунальные услуги, о чем Фокус пишет в своем обзоре "Война и тарифы. Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время".

Напомним также, что коммунальные службы Киева будут насчитывать плату за водоснабжение даже тем жителям столицы, которые уехали из города с 24 февраля 2022.

Ранее Фокус писал, что Верховная рада поддержала законопроект №7427 и установила мораторий на подорожание тарифов на тепло и горячую воду во время войны с Россией.