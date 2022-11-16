Деньги от национализации российских активов не пойдут на ВСУ: что решили у Зеленского

По словам нардепа Ярослава Железняка, перед голосованием в Верховной Раде в законопроект не внесли важные для законопроекта правки.

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Законопроект о том, что средства от национализированных в Украине активов России будут перенаправлены в спецфонд, а не на военные нужды, был подписан президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно с карточки документа на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте № 8027. Как использовать конфискованные средства будут решать в профильном комитете парламента. В документе сказано, что все средства от национализации российских активов будут перенаправлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Потом эти деньги выделяться на:

строительство общественных зданий;

реконструкцию, капремонт объектов критической инфраструктуры;

капремонт зданий для обеспечения жильем переселенцев и лиц, потерявших его в результате вооруженной агрессии России;

приобретение жилья для переселенцев и тех, кто потерял дом в результате боевых действий.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что комитет перед голосованием в сессионном зале ВР отказался вносить в законопроект важные предложения, а именно:

убрать любое согласование распределения этих денег с бюджетным комитетом;

в первую очередь направлять эти деньги на военные нужды, а уже потом – на все остальное.

Напомним, Фокус уже писал о том, как Украина будет национализировать компании и имущество России. Верховная Рада 3 марта приняла Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Генеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, согласно которой России назначены выплаты репараций за вторжение на территорию Украины. За соответсвующее решение проголосовали 94 из 181 государства.