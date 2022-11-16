Гроші від націоналізації російських активів не підуть на ЗСУ: що вирішили в Зеленського

За словами нардепа Ярослава Железняка, перед голосуванням у Верховній Раді до законопроєкту не внесли важливі для законопроєкту поправки.

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Законопроєкт про те, що кошти від націоналізованих в Україні активів Росії будуть перенаправлені до спецфонду, а не на військові потреби, було підписано президентом Володимиром Зеленським. Про це стало відомо з картки документа на сайті Верховної Ради.

Йдеться про законопроєкт №8027. Як використовувати конфісковані кошти вирішуватимуть у профільному комітеті парламенту. У документі йдеться, що всі кошти від націоналізації російських активів будуть перенаправлені до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Потім ці гроші виділятимуться на:

будівництво громадських будівель;

реконструкцію, капремонт об'єктів критичної інфраструктури;

капремонт будівель для забезпечення житлом переселенців та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії Росії;

придбання житла для переселенців і тих, хто втратив будинок унаслідок бойових дій.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що комітет перед голосуванням у сесійній залі ВР відмовився вносити до законопроєкту важливі пропозиції, а саме:

прибрати будь-яке узгодження розподілу цих грошей з бюджетним комітетом;

насамперед спрямовувати ці гроші на військові потреби, а вже потім — на все інше.

Нагадаємо, Фокус уже писав про те, як Україна націоналізуватиме компанії та майно Росії. Верховна Рада 3 березня ухвалила Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй ухвалила резолюцію, згідно з якою Росії призначено виплати репарацій за вторгнення на територію України. За відповідне рішення проголосували 94 зі 181 держави.