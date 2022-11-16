Украина разорвала соглашение о двойном налогообложении с Беларусью: почему это важно

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующее постановление №0170 проголосовали 304 депутата.

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Украина больше не будет выполнять условия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения, которое действовало с 1994 года. Документ об этом был разорван Верховной Радой в среду, 16 ноября, сообщает пресс-служба Минфина.

Расторжение этого соглашения позволит прекратить применение норм, установленных в настоящем документе. Почему это важно для Украины:

бюджет страны, которая поддерживает Россию в войне против Украины, не будет получать дополнительное финансирование благодаря предоставлению Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Республики Беларусь, осуществляющих деятельность в Украине. Теперь ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным из источников в Украине, будет применена общая налогооблагаемая ставка в размере 15% вместо льготной ставки 10% на проценты;

украинский бюджет не будет терять деньги от начисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины, осуществляющими деятельность в этой стране;

Украины больше не выполняет взятые на себя обязательства по обмену информацией по фискальным вопросам с Республикой Беларусь.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующее постановление №0170 проголосовали 304 депутата.

Фокус уже сообщал, что Владимир Зеленский подписал законопроект о том, что средства от национализированных в Украине активов России будут перенаправлены в спецфонд, а не на военные нужды. Как использовать конфискованные средства будут решать в профильном комитете парламента.

Также стало известно, что Россия согласится продлить соглашение при посредничестве ООН, позволяющее экспортировать украинское зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из Черного моря. Как пишет газета Financial Times, Москва продлит соглашение по "зерновому коридору", чтобы использовать его для экспорта своих аммиачных удобрений.