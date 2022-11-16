Україна розірвала угоду про подвійне оподаткування з Білоруссю: чому це важливо

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідну постанову №0170 проголосували 304 депутати.

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Україна більше не виконуватиме умов угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування, яка діяла з 1994 року. Документ про це розірвала Верховна Рада у середу, 16 листопада, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Розірвання цієї угоди дозволить припинити застосування норм, встановлених у цьому документі. Чому це важливо для України:

бюджет країни, яка підтримує Росію у війні проти України, не отримуватиме додаткового фінансування завдяки наданню Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Республіки Білорусь, які здійснюють діяльність в Україні. Тепер до всіх доходів резидентів Білорусі, отриманих із джерел в Україні, застосовуватимуть загальну оподатковувану ставку у розмірі 15% замість пільгової ставки 10% на відсотки;

український бюджет не втрачатиме грошей від нарахування податку, сплаченого в Білорусі резидентами України, які здійснюють діяльність у цій країні;

Україна більше не виконує взяті на себе зобов'язання щодо обміну інформацією з фіскальних питань з Республікою Білорусь.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідну постанову №0170 проголосували 304 депутати.

Фокус уже повідомляв, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт про те, що кошти від націоналізованих в Україні активів Росії перенаправлять до спецфонду, а не на військові потреби. Як використовувати конфісковані кошти, вирішуватимуть у профільному комітеті парламенту.

Також стало відомо, що Росія погодиться продовжити угоду за посередництвом ООН, що дозволяє експортувати українське зерно та іншу сільськогосподарську продукцію з Чорного моря. Як пише газета Financial Times, Москва продовжить угоду щодо "зернового коридору", щоб використовувати її для експорту своїх аміачних добрив.