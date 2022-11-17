Не только без налогов: украинцам еще больше упростили процедуру ввоза генераторов

Кабмин дополнил шесть своих постановлений об утверждении определенных технических регламентов, действие которых может распространяться на соответствующие товары.

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Пока в Украине действует военное положение, генераторы и другие энергоприборы можно ввозить без декларации о соответствии и маркировке знаком соответствия техническим регламентам. Соответствующее решение принял Кабмин Украины, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что этот документ дополняет шесть постановлений Кабинета Министров об утверждении определенных технических регламентов, действие которых может распространяться на соответствующие товары.

Согласно новым положениям, на генераторы и другую подобную технику не будут применять требования о наличии декларации о соответствии и маркировки знаком соответствия техническим регламентам во время прохождения таможенной границы Украины.

"На таможне импортеры сталкивались с проблемами при оформлении таких товаров. Нынешнее постановление должно устранить эти несоответствия", — отметили в ведомстве.

Отмена налогов для ввоза генераторов из-за границы

После того как в Украине возникли проблемы с электричеством из-за массированных ракетных ударов армией РФ, украинцы принялись активно покупать электрогенераторы. Технику привозили даже из-за границы, поэтому правительство отменило налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и прочего подобного оборудования, а именно:

газогенераторы;

электрические двигатели;

электрогенераторы;

установки и вращающиеся электрические преобразователи;

трансформаторы;

электрические аккумуляторы;

электрические водонагреватели;

обогреватели.

До этих изменений за ввоз генератора стоимостью 700 евро нужно было оплаты 64 евро таможенных платежей, из них:

20 евро — это 10% таможенного сбора от 200 евро (часть, превышающая не облагаемые налогом 500 евро),

44 евро — это 20% НДС от 220 евро (фактурная стоимость + таможенный сбор 10%).

Напомним, Фокус в статье "Лучшие бойлеры, генераторы и котлы отопления. Какой выбрать, чтобы пережить зиму в тепле" разбирался в лучших энергоустройствах на рынке Украины.

Топ-10 дизельных генераторов обойдутся в сумму от 60 до 250 тысяч гривен. Бензиновые генераторы будут дешевле — от 10 тысяч гривен.