Больше поездов: как и когда запустят новые рейсы в Будапешт, Прагу, Вену и другие города ЕС

Украинцы могут перемещаться в ЕС проще и быстрее. Какие новые возможности могут открыться для международных пассажирских перевозок благодаря строительству европейской железнодорожной колеи в приграничных областях Украины?

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Ширина железнодорожных путей в Европе составляет 1435 мм, тогда как в Украине используется колея шириной 1520 мм. Как пишет Фокус в своем новом обзоре "Сойти с русской колеи. Стоит ли Украине заменять рельсы на европейские", этот технологический барьер создает затруднения в транспортном сообщении между Украиной и Евросоюзом, что особенно проявилось во время войны.

В частности, в случаях с пассажирскими перевозками в вагонах на приграничных станциях приходится либо менять тележки, либо пересаживать пассажиров в другие вагоны, предназначенные для колеи 1435 мм. В обычных условиях на эту процедуру уходит не менее трех часов.

Однако решить эту транспортную проблему вполне возможно. Как рассказал Фокусу Александр Кава, заместитель министра финансов Украины (в 2014-2015 годы замминистра инфраструктуры), в Украине подготовлена проектная документация по восстановлению колеи 1435 мм от станции Чоп до Ужгорода, что позволит создать в центре Закарпатской области хаб для международных пассажирских поездов и запустить прямые поезда в следующих направлениях:

Будапешт;

Братислава;

Прага;

Вена;

Дрезден;

Белград;

Кошице (региональный маршрут);

Захонь (региональный маршрут);

Улучшить железнодорожное сообщение с Польшей, по мнению Александра Кавы, помогут следующие проекты:

реконструкция железной дороги с колеей 1435 мм от Ягодина до Ковеля в Волынской области;

обустройство совмещенной железнодорожной колеи (для использования подвижным составом с разной шириной колеи) от станции Мостыска-1 до Львова;

обустройство совмещенной железнодорожной колеи от станции Хрубешув до Владимира-Волынского с восстановлением прямой линии шириной пути 1435 мм от Владимира-Волынского до Луцка.

Румынское направление не менее актуально. Здесь Александр Кава выделяет такие перспективные проекты:

обустройство совмещенной железнодорожной колеи от станции Королево до украинской Тересвы и румынской Кимпулунг-ла-Тиса;

обустройство совмещенной железнодорожной колеи от приграничной станции Вадул-Сирет до Черновцов для запуска сообщения с Бухарестом, Софией и Стамбулом.

Об истории вопроса, технической стороне и стоимости "перешивки" железной дороги в Украине Фокус подробно пишет в своем обзоре "Сойти с русской колеи. Стоит ли Украине заменять рельсы на европейские".

Ранее Фокус анализировал, как Украинцы путешествуют по миру в условиях отсутствия авиасообщения. Также Фокус выяснял нужно ли эвакуироваться из украинских городов на зиму.