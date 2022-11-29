Більше потягів: як і коли запустять нові рейси до Будапешта, Праги, Відня та інших міст ЄС

Українці можуть переміщатися в ЄС простіше та швидше. Які нові можливості можуть відкритися для міжнародних пасажирських перевезень завдяки будівництву європейської залізничної колії у прикордонних областях України?

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Ширина залізничних колій у Європі становить 1 435 мм, тоді як в Україні використовується колія завширшки 1 520 мм. Як пише Фокус у своєму новому огляді "Зійти з російської колії. Чи варто Україні замінювати рейки на європейські", цей технологічний бар'єр створює труднощі у транспортному сполученні між Україною та Євросоюзом, що особливо проявилося під час війни.

Зокрема, у випадках із пасажирськими перевезеннями у вагонах на прикордонних станціях доводиться або міняти візки, або пересаджувати пасажирів в інші вагони, призначені для колії 1 435 мм. У звичайних умовах на цю процедуру йде не менше трьох годин.

Однак вирішити цю транспортну проблему повністю можливо. Як розповів Фокусу Олександр Кава, заступник міністра фінансів України (у 2014-2015 роки заступник міністра інфраструктури), в Україні підготовлено проєктну документацію з відновлення колії 1 435 мм від станції Чоп до Ужгорода, що дозволить створити в центрі Закарпатської області хаб для міжнародних пасажирських потягів і запустити прямі потяги в таких напрямках:

Будапешт;

Братислава;

Прага;

Відень;

Дрезден;

Белград;

Кошице (регіональний маршрут);

Захонь (регіональний маршрут);

Поліпшити залізничне сполучення з Польщею, на думку Олександра Кави, допоможуть такі проєкти:

реконструкція залізниці з колією 1 435 мм від Ягодина до Ковеля у Волинській області;

облаштування суміщеної залізничної колії (для використання рухомим складом із різною шириною колії) від станції Мостиська-1 до Львова;

облаштування суміщеної залізничної колії від станції Хрубешів до Володимира-Волинського з відновленням прямої лінії шириною колії 1 435 мм від Володимира-Волинського до Луцька.

Румунський напрямок не менш актуальний. Тут Олександр Кава виділяє такі перспективні проєкти:

облаштування суміщеної залізничної колії від станції Королево до української Тересви та румунської Кімпулунг-ла-Тіса;

облаштування суміщеної залізничної колії від прикордонної станції Вадул-Сірет до Чернівців для запуску сполучення з Бухарестом, Софією і Стамбулом.

Про історію питання, технічний бік і вартість "перешивки" залізниці в Україні Фокус докладно пише у своєму огляді "Зійти з російської колії. Чи варто Україні замінювати рейки на європейські".

Раніше Фокус аналізував, як Українці подорожують світом в умовах відсутності авіасполучення. Також Фокус з'ясовував, чи потрібно евакуюватися з українських міст на зиму.