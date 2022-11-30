Нет света – нет топлива: аварийные отключения влияют на поставки и цену бензина

Отсутствие электроснабжения пунктов пропуска на границе Украины и стран ЕС не позволяет обеспечивать стабильный пропуск в страну бензовозов – они сутками стоят в очередях. В итоге задержки с поставками могут влиять на наличие бензина на АЗС и на цены.

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Атаки россиян на энергетическую инфраструктуру спровоцировали отключения электроэнергии и связи на пропускных пунктах вдоль границы Украины с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой. Это серьезно замедлило процедуры пропуска бензовозов. Об этом пишет Фокус в своей статье "Заправки пустеют. Почему на АЗС Украины очереди и будет ли кризис".

"На границе стоят тысячи машин с разными грузами", — отмечает директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Он также сообщил, что проблемы с поставками топлива в Украину в последнюю неделю были вызваны еще одним фактором.

"На 7-10 дней была остановлена ​​навигация в Румынии и Болгарии и в молдавском Джурджулешты из-за погодных условий – шторма и плохой видимости. Это привело к задержке законтрактованных грузов. Сейчас движение уже пошло", — написал Сергей Куюн на своей странице в Фейсбук.

Директор спецпрограмм НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев объяснил: очереди на пропускных пунктах сейчас там, где нет генераторов.

"Автономность работы пункта пропуска прописывается в нормативно-правовых документах, но соблюдать нормы не спешат. В итоге как не работали пункты пропуска в автономном режиме, так и не работают. Если меры не принимать – не заключать среднесрочные и долгосрочные контракты, не обеспечить энергетическую самодостаточность пунктов пропуска, на украинском рынке топлива может возникнуть дефицит. А это очень плохо, так как топливо необходимо, в том числе, для генераторов", — отмечает Геннадий Рябцев.

То есть отчасти уменьшение поступления объемов топлива в Украину связано с атаками РФ на энергоинфраструктуру, а пограничные пункты пропуска не готовы к автономной работе – не обеспечены бесперебойниками, генераторами, зарядными станциями. Это приводит к перебоям в проверках бензовозов. И машинам приходится сутками ждать в очереди около пропускного пункта. В результате снижение объема поступления в страну автомобильного топлива ведет к некоторому дефициту, что провоцирует рост цен. Эксперты уже отметили, что блэкаут в Украине привел к подорожанию бензина и дизеля на уровне плюс 1 грн на литр.

Напомним, в мае-июне в Украине наблюдался топливный кризис – количество ввозимого в страну топлива не покрывало уровень спроса, и АЗС были вынуждены ограничить отпуск бензина объемом 10 или 20 литров на один автомобиль.