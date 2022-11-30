Немає світла – немає палива: аварійні відключення впливають на постачання та ціну бензину

Відсутність електропостачання пунктів пропуску на кордоні України та країн ЄС не дозволяє забезпечувати стабільну перепустку в країну бензовозів — вони цілодобово стоять у чергах. У результаті затримки з постачанням можуть впливати на наявність бензину на АЗС та ціни.

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Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру спровокували відключення електроенергії та зв'язку на пропускних пунктах вздовж кордону України з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою. Це серйозно уповільнило процедуру пропуску бензовозів. Про це пише Фокус у своїй статті "Заправки порожніють. Чому на АЗС України черги й чи буде криза".

"На кордоні стоять тисячі машин з різними вантажами", — зазначає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Він також повідомив, що проблеми з постачанням палива в Україну в останній тиждень спричинені ще одним фактором.

"На 7-10 днів було зупинено навігацію в Румунії та Болгарії та в молдавському Джурджулешти через погодні умови — шторм та погану видимість. Це призвело до затримки законтрактованих вантажів. Зараз рух уже пішов", — написав Сергій Куюн на своїй сторінці у фейсбуці.

Директор спецпрограм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев пояснив, що черги на пропускних пунктах зараз там, де немає генераторів.

"Автономність роботи пункту пропуску прописується в нормативно-правових документах, але дотримуватись норм не поспішають. У результаті як не працювали пункти пропуску в автономному режимі, так і не працюють. Якщо заходів не вживати — не укладати середньострокові та довгострокові контракти, не забезпечити енергетичну самодостатність пунктів пропуску, на українському ринку палива може виникнути дефіцит. А це дуже погано, оскільки паливо необхідне, зокрема, для генераторів", — зазначає Геннадій Рябцев.

Тобто, частково зменшення надходження обсягів палива в Україну пов'язане з атаками РФ на енергоінфраструктуру, а прикордонні пункти пропуску не готові до автономної роботи — не забезпечені безперебійниками, генераторами, зарядними станціями. Це призводить до перебоїв у перевірках бензовозів. І машинам доводиться цілодобово чекати у черзі біля пропускного пункту. Внаслідок зниження обсягу надходження до країни автомобільного палива веде до деякого дефіциту, що провокує зростання цін. Експерти вже зазначили, що блекаут в Україні призвів до подорожчання бензину та дизелю на рівні плюс 1 грн на літр.

Нагадаємо, у травні-червні в Україні спостерігалася паливна криза — кількість палива, що ввозиться в країну, не покривала рівень попиту, і АЗС були змушені обмежити відпустку бензину об'ємом 10 або 20 літрів на один автомобіль.