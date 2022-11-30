Украинцев в Польше ждут кардинальные изменения: о чем предупредили власти

Польские власти хотят обеспечить людям лучшую помощь на фоне возможной второй волны беженцев из Украины.

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Беженцев из Украины в Польше обяжут получать PESEL (идентификационный номер). Также с 3 марта 2023 года украинцы должны будут оплачивать свое пребывание в центрах коллективного проживания. Об этом сообщает Польское радио.

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, соответствующие поправки будут внесены в Специальный закон о беженцах. Так польские власти хотят обеспечить людям лучшую помощь на фоне возможной второй волны беженцев.

"Мы готовимся к возможной следующей волне беженцев. Потому что уже сегодня в Украине несколько миллионов людей не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным бытовым условиям, санитарным", — отметил польский чиновник.

Что изменится для украинцев в Польше

Согласно поправкам, с 1 марта 2023 года украинские беженцы будут платить за пребывание больше 120 дней в центрах коллективного проживания в Польше. Ожидается, что сначала украинцы будут покрывать 50% (40 злотых) стоимости проживания, а через несколько месяцев – уже 75% (60 злотых). Эта обязанность не будет распространяться, в частности, на:

людей с инвалидностью;

детей;

беременных женщин;

лиц пенсионного возраста и лиц, заботящихся по меньшей мере о трех детях.

В Польше считают, что сократить расходы на оплату жилья украинцев удастся за счет прекращения выплат госпомощи тем, кто ее еще получает, но уже выехал из Польши.

Ранее Фокус рассказывал, почему 23 украинских женщин с детьми выселяют из отеля в Ирландии. Также напомним, что украинским беженцам в Англии, возможно, придется вернуться в Украину из-за сложностей с поиском жилья. Этой осенью жители английского Лестершира, которые принимают беженцев, столкнулись с повышенными расходами, а поиск жилья для украинцев теперь превращается в лотерею.