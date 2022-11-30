Українців у Польщі чекають кардинальні зміни: про що попередила влада

Польська влада хоче забезпечити людям найкращу допомогу на тлі можливої другої хвилі біженців з України.

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Втікачів з України в Польщі зобов'яжуть отримувати PESEL (ідентифікаційний номер). Також з 3 березня 2023 року українці мають оплачувати своє перебування у центрах колективного проживання. Про це повідомляє Польське радіо.

За словами польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, відповідні поправки будуть внесені до Спеціального закону про біженців. Так польська влада хоче забезпечити людям кращу допомогу на тлі можливої другої хвилі біженців.

"Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Тому що вже сьогодні в Україні кілька мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних", — зазначив польський урядовець.

Що зміниться для українців у Польщі

Згідно з поправками, з 1 березня 2023 року українські біженці платитимуть за перебування понад 120 днів у центрах колективного проживання у Польщі. Очікується, що спочатку українці покриватимуть 50% (40 злотих) вартості проживання, а за кілька місяців — уже 75% (60 злотих). Цей обов'язок не поширюватиметься, зокрема, на:

людей з інвалідністю;

дітей;

вагітних жінок;

осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються щонайменше про трьох дітей.

У Польщі вважають, що скоротити витрати на оплату житла українців вдасться шляхом припинення виплат держдопомоги тим, хто її ще отримує, але вже виїхав із Польщі.

Раніше Фокус розповідав, чому 23 українських жінок з дітьми виселяють з готелю в Ірландії. Також нагадаємо, що українським біженцям в Англії, можливо, доведеться повернутися до України через труднощі з пошуком житла. Цієї осені мешканці англійського Лестершира, які приймають біженців, зіткнулися з підвищеними витратами, а пошук житла для українців тепер перетворюється на лотерею.