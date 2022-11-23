Невизначене майбутнє: 23 українських жінок із дітьми виселяють з готелю в Ірландії

Адміністрація готелю, який багато хто з українських біженців називають своїм другим будинком, повідомила, що до 28 листопада їм доведеться виїхати. Тепер біженці не знають, куди їм іти, при тому, що багато дітей добре адаптувалися в місцевій школі.

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Сім місяців тому Галина Ісаєва переїхала з України до Ірландії зі своєю 10-річною дочкою, яка пішла до місцевої школи. За її словами, "смарагдовий острів" зустрів їх дуже дружелюбно, але тепер адміністрація готелю, в якому вони прожили кілька місяців, повідомила, що до 28 листопада доведеться виїхати. Про це повідомляє Raidió Teilifís Éireann.

Діти багатьох українських біженців відвідують школу Scoil Mhuire National School у передмісті Дубліна Кландалкіні та мешкають у готелі, розташованому неподалік. Дехто називає його своїм другим будинком. Але тепер 23 українські біженки з дітьми отримали повідомлення про майбутнє виселення.

[ + – ] Біженці з України оселилися в готелі ірландського міста Кландалкін, передмістя Дубліна

Директорка школи Шівон Маккірнан заявила, що багато батьків були вкрай засмучені.

"Вони не мають уявлення, куди їм тепер йти. Їм не сказали, що знайдуть для них нове місце проживання", — пояснила директорка.

За її словами, діти добре адаптувалися до нової школи.

"Вони залучені до всього, що відбувається, і стали невіддільною частиною нашої школи", — зазначила Маккірнан.

За словами директора, українські сім'ї просто хочуть, щоб діти закінчили цей навчальний рік у школі.

Галина Ісаєва розповіла, що раніше ніхто з українських біженців, які проживають у готелі, не був знайомий один з одним, але зараз вони дуже зблизилися.

"Ми не знаємо, що буде з нашими дітьми. Це дуже серйозний стрес для дітей", — пояснила вона.

Катерина Пафнутова переїхала до Ірландії з Донецької області із шестирічним сином.

За словами жінки, дитина дуже турбується і просто хоче залишитися у школі зі своїми друзями та вчителем.

Енджі Гоф представляє Helping Irish Hosts, яка, як і інші благодійні організації, допомагає українським сім'ям з пошуком житла.

"За останні пів року тут влаштувалося багато сімей, які щасливо жили в готелі, — пояснила жінка в інтерв'ю журналістам. — Було б чудово, якби ми знайшли домовласників, які б розмістили всіх у безпосередній близькості до школи, але не думаю, що це можливо", — сказала вона.

За словами представниці організації, місцевому уряду слід призначити міністра у справах біженців, який би допоміг впоратися з міграційною кризою.

За словами міністра інтеграції, до кінця року очікується, що близько 72 тисячі біженців попросять в Ірландії тимчасовий захист. І це лише початок. Уряд вже б'є на сполох, заявляючи про безпрецедентне зростання попиту на житло.

Нагадаємо, що українським біженцям в Англії можливо доведеться повернутися в Україну через складнощі з пошуком житла. Цієї осені мешканці англійського Лестерширу, які приймають біженців, зіткнулися з підвищеними витратами, а пошук житла для українців тепер перетворюється на лотерею.

Раніше Фокус повідомляв, що близько 80% українських біженців знайшли роботу в Нідерландах: більшість із них влаштувалися у великих містах — в Амстердамі та Гаазі.