Неопределенное будущее: 23 украинских женщин с детьми выселяют из отеля в Ирландии

Администрация отеля, который многие из украинских беженцев называют своим вторым домом, уведомила, что до 28 ноября им придется выехать. Теперь беженцы не знают, куда им идти, притом, что дети многих хорошо адаптировались в местной школе.

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Семь месяцев назад Галина Исаева переехала из Украины в Ирландию со своей 10-летней дочерью, которая пошла в местную школу. По ее словам, "изумрудный остров" встретил их очень дружелюбно, но теперь администрация отеля, в котором они прожили несколько месяцев, уведомила, что до 28 ноября придется выехать. Об этом сообщает Raidió Teilifís Éireann.

Дети многих украинских беженцев посещают школу Scoil Mhuire National School в пригороде Дублина Кландалкине и живут в отеле, расположенном неподалеку. Некоторые называют его своим вторым домом. Но теперь 23 украинские беженки с детьми получили уведомление о предстоящем выселении.

[ + – ] Беженцы из Украины поселились в отеле ирландского города Кландалкин, пригород Дублина

Директор школы Шивон Маккирнан заявила, что многие из родителей были крайне расстроены.

"Они понятия не имеют, куда им теперь идти. Им не сказали, что найдут для них новое место жительства", — пояснила директор.

По ее словам, дети хорошо адаптировались к новой школе.

"Они вовлечены во все происходящее и стали неотъемлемой частью нашей школы", — отметила Маккирнан.

По слова директора, украинские семьи просто хотят, чтобы дети закончили учебный этот год в школе.

Галина Исаева рассказала, что прежде никто из украинских беженцев, которые проживают в отеле, не был знаком друг с другом, но сейчас они очень сблизились.

"Мы не знаем, что будет с нашими детьми. Это очень серьезный стресс для детей", — пояснила она.

Катерина Пафнутова переехала в Ирландию из Донецкой области с шестилетним сыном.

По словам женщины, ребенок очень беспокоится и просто хочет остаться в школе со своими друзьями и учителем.

Энджи Гоф представляет Helping Irish Hosts, которая, как и другие, благотворительные организации, помогает украинским семьям с поиском жилья.

"За последние полгода здесь обосновалось много семей, которые счастливо жили в отеле, — пояснила женщина в интервью журналистам. — Было бы прекрасно, если бы мы нашли домовладельцев, которые бы разместили всех в непосредственной близости со школой, но не думаю, что это возможно", — сказала она.

По словам представительницы организации, местному правительству следует назначить министра по делам беженцев, который бы помог справиться с продолжающимся миграционным кризисом.

По словам министра интеграции, к концу года ожидается, что около 72 тысяч беженцев попросят в Ирландии временную защиту. И это только начало. Правительство уже бьет тревогу, заявляя о беспрецедентном росте спроса на жилье.

Напомним, что украинским беженцам в Англии, возможно, придется вернуться в Украину из-за сложностей с поиском жилья. Этой осенью жители английского Лестершира, которые принимают беженцев, столкнулись с повышенными расходами, а поиск жилья для украинцев теперь превращается в лотерею.

Ранее Фокус сообщал, что около 80% украинских беженцев нашли работу в Нидерландах: большинство из них обосновались в крупных городах — в Амстердаме и Гааге.