Графики не работают: в Киеве, Днепре и Одессе ввели экстренные отключения света, — ДТЭК

В областях бригады энергетиков продолжают восстановительные работы электросети. В региональных отделениях ДТЭК просят граждан ограничить потребление электроэнергии для уменьшения нагрузки на энергосистему.

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Из-за массированных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре украинские города продолжают испытывать сложности с электроснабжением. В частности в Киеве, Днепре и Одессе происходят экстренные отключения электричества, а графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — сообщили в компании.

Киевская область

По данным энергетиков, в Киевской области сегодня также действуют аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики не работают.

В "ДТЭК Киевские электросети" рассказали о проведении ремонтных работ на линиях электроснабжении. Работники ремонтных бригад заменили полкилометра изолированного провода и расчищают ветки деревьев во избежания замыкания

"За эту вахту наша бригада заменила полкилометра изолированного провода…Раньше для голого неизолированного провода любая ветка могла стать роковой и привести к отсутствию света. Повесили крючки, заменили изоляторы, расчистили ветки", — говорится в сообщении.

Одесская область

По информации местных СМИ в Одессе продолжаются ремонтные работы электросети. После аварии на улице Варненской без электричества остались 1200 абонентов. Вчера, 3 декабря электрики потушили пожар на трансформаторе и заменили сгоревшее оборудование. По некоторым данным сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 30799 домов.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составляли ранее, пока не действуют, поскольку ситуация критическая, сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети". В ДТЭК отмечают, что перейти на графики отключений возможно будет, когда в системе будет больше генерирующих мощностей.

В компании обратились к жителям области с просьбой снизить потребление электроэнергии. В частности бизнесменов просят ограничить использование электричества для освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.

Напомним, в Киеве возможно возобновление работы графиков стабилизационных отключений в течение ближайших недель. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, вернуться к графикам в столице смогут в том случае, если не будет новых массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре.