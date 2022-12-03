Если не будет новых ударов: в ДТЭК рассказали, когда в Киеве вернутся к графикам отключений

По словам исполнительного директора компании, вопрос должен решиться в течение ближайших недель. Уже сейчас в столице пытаются отключать свет как можно ближе к озвученным графикам, однако на левом берегу города с этим есть проблемы.

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В Киеве намерены вернуться к стабилизационным отключениям электроэнергии в течение нескольких ближайших недель. Об этом в эфире национального телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, вернуться к графикам в столице смогут в том случае, если не будет новых массированных ударов Российской Федерации по энергетической инфраструктуре.

"Если не будет новых обстрелов, то, я думаю, это уже вопрос недель, когда будет возможность полностью восстановить ту генерацию, которая была повреждена в результате последнего обстрела. Мы сможем вернуться к графикам отключений, когда люди знают, когда свет будет выключен. Люди откроют сайт, посмотрят, когда у них не будет света, и смогут планировать жизнь", — прокомментировал Сахарук.

При этом он отметил, что в Киеве компания все равно старается держаться при отключениях "как можно ближе к графикам". В то же время в столице есть локальные перегрузки на систему, которые заставляют дополнительно к стабилизационным применять и экстренные отключения. В частности, это касается левого берега Киева.

Сегодня экстренные отключения электроэнергии действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. В целом от них можно будет отказаться, когда в системе будет больше генерирующих мощностей.

Ситуация со светом в Херсоне

Сахарук подчеркнул, что самая сложная ситуация в энергосистеме в тех регионах, где ежедневно продолжаются вражеские обстрелы. В первую очередь, это Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Так, накануне в освобожденном Херсоне из-за ударов россиян снова исчезло электричество.

"Продолжаются восстановительные работы. Наша компания помогает местной власти восстанавливаться, у нас бригада сейчас работает в Херсоне, а также пять бригад работают с севера, со стороны Днепропетровской области, чтобы восстановить линию на Берислав", –– прокомментировал представитель ДТЭК.

Напомним, ОП рассказали, когда ВС РФ нанесут новый массированный удар по Украине. По словам Михаила Подоляка, россияне планируют "жестко заморозить украинцев". Новая атака, по его словам, будет направлена не на энергетику как таковую, а именно на отопление в стране.

Фокус в своей статье "Уроки блэкаута" рассказал, как Украина прошла энергетический коллапс и что теперь будет с отключениями. Украинская энергосистема довольно быстро восстанавливается после массированной ракетной атаки 23 ноября.