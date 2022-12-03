Якщо не буде нових ударів: у ДТЕК розповіли, коли у Києві повернуться до графіків відключень

За словами виконавчого директора компанії, питання має вирішитись протягом найближчих тижнів. Вже зараз у столиці намагаються відключати світло якомога ближче до озвучених графіків, проте на лівому березі міста із цим є проблеми.

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У Києві мають намір повернутися до стабілізаційних відключень електроенергії протягом кількох найближчих тижнів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, повернутися до графіків у столиці зможуть у тому випадку, якщо не буде нових масованих ударів Російської Федерації з енергетичної інфраструктури.

"Якщо не буде нових обстрілів, то, я думаю, це вже питання тижнів, коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу. Ми зможемо повернутися до графіків відключень, коли люди знають, коли світло буде вимкнене. Люди відкриють сайт, подивляться, коли у них не буде світла і зможуть планувати життя", — прокоментував Сахарук.

При цьому він зазначив, що у Києві компанія все одно намагається триматися при відключеннях "якомога ближче до графіків". Водночас у столиці є локальні навантаження на систему, які змушують додатково до стабілізаційних застосовувати і екстрені відключення. Зокрема це стосується лівого берега Києва.

Сьогодні екстрені відключення електроенергії діють у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Загалом від них можна буде відмовитися, коли в системі буде більше генеруючих потужностей.

Ситуація зі світлом у Херсоні

Сахарук підкреслив, що найскладніша ситуація в енергосистемі у тих регіонах, де щодня продовжуються ворожі обстріли. Насамперед, це Донецька, Запорізька та Херсонська області.

Так, напередодні у звільненому Херсоні через удари росіян знову зникла електрика.

"Продовжуються відновлювальні роботи. Наша компанія допомагає місцевій владі відновлюватися, у нас бригада зараз працює в Херсоні, а також п'ять бригад працюють з півночі, з боку Дніпропетровської області, щоб відновити лінію на Берислав", — прокоментував представник ДТЕК.

Нагадаємо, ОП розповіли, коли ЗС РФ завдасть нового масованого удару по Україні. За словами Михайла Подоляка, росіяни планують "жорстко заморозити українців". Нова атака, за його словами, буде спрямована не на енергетику, а саме на опалення в країні.

Фокус у своїй статті "Уроки блекауту" розповів, як Україна пройшла енергетичний колапс, і що тепер буде з відключеннями. Українська енергосистема доволі швидко відновлюється після масованої ракетної атаки 23 листопада.