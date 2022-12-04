Графіки не працюють: у Києві, Дніпрі й Одесі запровадили екстрені відключення світла, — ДТЕК

В областях бригади енергетиків продовжують відновлювальні роботи електромережі. У регіональних відділеннях ДТЕК просять громадян обмежити споживання електроенергії для зменшення навантаження на енергосистему.

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Через масовані ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі українські міста продовжують переживати труднощі з електропостачанням. Зокрема, у Києві, Дніпрі й Одесі відбуваються екстрені відключення електрики, а графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, поки не діють. Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", — повідомили в компанії.

Київська область

За даними енергетиків, на Київщині сьогодні також діють аварійні відключення електроенергії, тому графіки не працюють.

У "ДТЕК Київські електромережі" розповіли про проведення ремонтних робіт на лініях електропостачання. Працівники ремонтних бригад замінили пів кілометра ізольованого дроту й розчищають гілки дерев, щоб уникнути замикання.

"За цю вахту наша бригада замінила пів кілометра ізольованого дроту… Раніше для голого неізольованого дроту будь-яка гілка могла стати фатальною та призвести до відсутності світла. Повісили гачки, замінили ізолятори, розчистили гілки", — йдеться в повідомленні.

Одеська область

За інформацією місцевих ЗМІ, в Одесі тривають ремонтні роботи електромережі. Після аварії на вулиці Варненській без електрики залишилося 1200 абонентів. Учора, 3 грудня, електрики загасили пожежу на трансформаторі та замінили згоріле обладнання. За деякими даними, сьогодні в Одесі від подачі електроенергії буде відключено як мінімум 30 799 будинків.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які становили раніше, поки що не діють, оскільки ситуація критична, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі". У ДТЕК зазначають, що перейти на графіки відключень можливо буде, коли в системі буде більше генерувальних потужностей.

У компанії звернулися до мешканців області з проханням знизити споживання електроенергії. Зокрема, бізнесменів просять обмежити використання електрики для освітлення фасадів офісів, ресторанів і торгових центрів.

Нагадаємо, у Києві можливе поновлення роботи графіків стабілізаційних відключень протягом найближчих тижнів. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, повернутися до графіків у столиці зможуть у тому випадку, якщо не буде нових масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.