Россия наращивает поставки угля вместо нефти: кто торгует с агрессором

Спрос на уголь остается достаточно высоким еще и по причине того, что страны по всему миру ищут более дешевые альтернативные источники вместо дорогого природного газа.

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Морской экспорт угля из России вернулся почти к самому высокому уровню за всю историю после того, как Европейский союз ослабил ограничения на транспортировку этого товара. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Так, в октябре 2022 года Россия поставила 16,6 млн тонн угля — чуть меньше уровня в июне, который был самым высоким как минимум с 2017 года. С тех пор экспорт немного снизился в соответствии с нормальной сезонной волатильностью.

Хотя Европа не покупает уголь в РФ напрямую, европейские компании могут поставлять его в третьи страны. Поэтому наблюдается резкий скачок поставок российского угля в страны Азии, который начался сразу после вторжения РФ в Украину. Все потому, что стране-агрессору удалось перенаправить часть своего европейского экспорта.

Спрос на уголь остается достаточно высоким еще и по причине того, что страны по всему миру ищут более дешевые альтернативные источники вместо дорогого природного газа. По данным Bloomberg, сейчас Россия чаще всего поставляет свой уголь Турции и Китаю.

Напомним, что 5 декабря начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский был недоволен столь низким потолком цены на нефть. Россия, по его расчетам, будет зарабатывать на продаже нефти около 100 млрд долларов за 1 год.

Тем временем в Кремле обсуждают возможный ответ на ценовой потолок для российской нефти. Как пишет российская газета "Ведомости", есть три варианта развития событий:

полный запрет на продажу нефти в страны, которые поддержали ценовой потолок, в том числе через посредников или их цепочку,

поставки нефтепродуктов заблокируют, если нефть купит у РФ нейтральная страна, а конечным получателем станет член G7,

запрет на экспорт по контрактам с включением условия потолка цен независимо от того, какая страна будет получателем ресурса.

Третий вариант предполагает введение Россией индикативной цены — максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.