"Альфа" без лицензии: что будет с крупной компанией олигарха Фридмана дальше

Нацбанк приостановил действие лицензии СК "Альфа-Страхование". Фокус узнал, что это означает для работы компании.

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В финансовом секторе российские акционеры "Альфы" в Украине владеют, кроме банка, также крупной страховой компанией "Альфа Страхование" (по итогам 2021 года входила в десятку крупнейших в Украине). В начале декабря НБУ приостановил лицензию этой компании на предоставление финансовых услуг. Срок исправления недочетов компании дали год – до 5 декабря 2023 года. Теперь дальнейшая деятельность СК "Альфа-Страхование" под большим вопросом. Об этом пишет Фокус в статье "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана".

"Получилась ситуация, когда есть собственник, который, возможно, и хотел бы избавиться от актива, но операции по акциям запрещены, так как собственник компании – гражданин России. Получается замкнутый круг. Лицензия приостановлена, им дали год на исправление. А что может поменяться за год в общем подходе к активам граждан из страны-агрессора и санкциям, наложенных на них?" — комментирует ситуацию с лицензией "Альфы" глава Ассоциации Страховой Бизнес Вячеслав Черняховский.

Сам факт приостановленной лицензии, впрочем, еще не говорит о полной остановке деятельности страховщика. "Временное лишение лицензии на проведение деятельности по предоставлению страховых услуг фактически означает невозможность страховой компании заключать новые договоры страхования. Поскольку, согласно Конституции Украины, закон не имеет обратной силы во времени, все договоры страхования, заключенные страховой компанией до потери лицензии, остаются в силе. Тем более, что для обслуживания этих договоров (оценка нанесенного ущерба, осуществления страховых выплат) страховой компании не требуется лицензия", — объяснил Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

Но невозможность заключать новые договоры может негативно повлиять на финансовое состояние компании, о чем сообщил Вячеслав Черняховский.

"Приостановление лицензии обычно не приводит к восстановлению деятельности компании – у нее со временем просто не будет денег на оплату административных и хозяйственных затрат, когда невозможно заключать новые договоры и получать приток финансов. Резервов хватит только на выплаты по страховым событиям, но для этого придется резко сократить все расходы, уволив почти весь персонал, отказаться от офисов, распродать имущество и пр." — отметил Вячеслав Черняховский.

Теперь, с учетом предоставленного компании одного года на "исправление недочетов", связанных с репутацией, вероятно, речь идет о возможной смене акционера страховой компании.

"Думаю, постараются сделать то, что делает "Альфа-Банк". Или "заменить" акционеров – перевести владение акциями на кого-то, по отношению к кому еще нет санкций. Потому что продать такой актив – не "для галочки", не "для регулятора", а именно продать – сейчас очень тяжело. Или повторить то, что сделали в банке, – найти "доверенное лицо", формально независимое, которому передать управление. Но не думаю, что такие действия убедят регулятора – новые меры воздействия наложены именно из-за акционеров, какие-то перестановки в управлении ничего не поменяют даже в юридической плоскости", — отметил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

По его мнению, вернуть страховой Фридмана лицензию НБУ сможет или после смены собственников, или в случае снятия санкций с бенефициарных владельцев.

Если решения относительно смены собственников СК "Альфа Страхование" найдено не будет, то компании просто придется свернуть свою деятельность и покинуть рынок.

Ранее Фокус писал, что украинские страховщики отказались от возможности воспользоваться форс-мажорной ситуацией и в связи с этим прекратить выплату страхового возмещения до завершения военного положения.